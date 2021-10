Huawei MateView: un monitor da 28,2 pollici, con risoluzione 4K+ e funzioni smart

Huawei ha da tempo espresso il suo concetto di brand a 360 gradi nel mondo tecnologico e, questa estate, ha presentato una nuova linea di monitor, con il lancio di MateView e di MateView GT. È una risposta a una domanda di mercato che ha accresciuto il bisogno da parte dei consumatori non solo di schermi più generosi dove gestire le diverse attività quotidiane, ma di prodotti più evoluti e in grado di dialogare anche con altri dispositivi connessi, e con lo smartphone in particolare.

E il nuovo MateView (di cui ci occupiamo in questa rcensione) va proprio in questa direzione: un monitor wireless stand alone capace di supportare un’ampia gamma di funzioni smart.

Schermo 4K+

Huawei MateView è un monitor di livello professionale dotato di un pannello da 28,2 pollici che supporta una risoluzione 4K+ e cioé di 3.840 × 2.560 pixel, rispetto alla classica risoluzione 4K di 3.840 × 2.160.

L’aspect ratio è di 3:2, la stessa dei MateBook, ossia i laptop dell’azienda. Offre un’esperienza di visualizzazione premium, è calibrato a livello professionale per riprodurre fedelmente ogni dettaglio e supporta il 98% della gamma di colori DCI-P3 e il 100% della gamma di colori sRGB.

MateView ha ricevuto le certificazioni TÜV Rheinland Low Blue Light e Flicker Free, che attestano la sua capacità non solo di filtrare efficacemente le emissioni luminose dannose per gli occhi, ma anche di alleviarne il potenziale affaticamento causato dallo sfarfallio dello schermo.

Il design: anche l’occhio vuole la sua parte

Ispirato alle composizioni del famoso pittore Wassily Kandinsky e al concetto di Futurismo, MateView abbandona le tradizionali piastre posteriori ingombranti, tipiche dei monitor tradizionali, e presenta un design geometrico introducendo un innovativo pannello posteriore magnetico per un look minimalista ma ricco di dettagli e assicurando un rapporto schermo-corpo del 94% che garantisce agli utenti un’esperienza visiva coinvolgente.

L’installazione

L’installazione di Huawei MateView è semplice e intuitiva. Una volta collegato il dispositivo alla presa di corrente, ci si può avvalere di un’ampia gamma di porte, a seconda dell’utilizzo che si desidera fare del monitor: l’utente ha a disposizione due porte Usb Type-C, due porte Usb A, una porta HDMI, una Mini DisplayPort e un jack audio da 3,5 mm.

Si possono collegare mouse e tastiera come periferiche di input e navigazione per dispositivi connessi come notebook e smartphone, così da passare in maniera flessibile da un dispositivo all’altro senza dover ricollegare tutte le periferiche. Lo schermo dispone poi di un on-screen menù che si può gestire tramite un tasto sensibile al touch e allo sfioramento posto sotto la cornice inferiore: un tap per selezionare la scelta, due tap per tornare alla voce precedente. Si tratta di una vera e propria smart bar che permette di regolare il volume dell’altoparlante integrato, la sorgente di ingresso (WiFi o cavo), la luminosità del pannello e molto altro.

MateView può essere anche regolato in altezza (110 mm) e nell’inclinazione da – 5 a +18 gradi agendo semplicemente sul suo supporto. Un escamotage molto utile per gestire la posizione del monitor a seconda dell’utilizzo ma anche dell’ambiente in cui è collocato.

Aspect ratio 3:2: i vantaggi

Come detto l’aspect ratio del monitor è di 3:2. Le proporzioni sono un po’ più squadrate rispetto al 16:9: un dato che, incrociato con la risoluzione 4K+, si traduce nell’avere a disposizione più spazio in altezza. Ciò semplifica la navigazione sul Web e la lettura dei documenti e garantisce alla maggior parte delle attività svolte su monitor risultati di maggior comfort visivo. Dal momento che un numero sempre maggiore di app e siti web estendono il loro funzionamento in verticale, la maggior parte delle operazioni a monitor risultano agevolate.

Le immagini, peraltro, sono nitidissime: il livello di densità di 163 ppi permette di ottenere immagini graffianti e dettagliate.

Con lo smartphone

Chi possiede uno smartphone Huawei può fare il mirroring del suo suo schermo sul grande display da 28,2 pollici, utilizzando la proiezione wireless che funziona attraverso la tecnologia NFC. Basta appoggiare lo smartphone sull’apposito piedistallo: si udirà una leggera vibrazione e il cellulare si metterà in modalità proiezione. È anche possible proiettare in modalità wireless il display del proprio Pc sullo schermo, anche se a risoluzioni inferiori rispetto a quella nativa del pannello.

La gamma colori

L’ampia gamma colori del monitor è in grado di garantire una visione qualitativa di film e programmi Tv, foto, siti Web, con un eccellente profondità di dettaglio. Abbiamo utilizzato il MateView anche per i quotidiani lavori di fotoritocco di immagini e di videoediting, con estrema soddisfazione.

MateView è anche dotato di due altoparlanti da 5W ciascuno, di un power adaptor Usb Type-C da 135 W e integra due microfoni, che supportano algoritmi di riduzione del rumore e permettono la raccolta del suono da sorgenti posizionate fino a cira quattro metri di distanza (ideali dunque per le conference call).

La promo di acquisto

Huawei MateView è disponibile nei negozi al prezzo di 699 euro. Sullo store di Huawei, a questo indirizzo,è possibile acquistare il prodotto a 599 euro, dunque con uno sconto speciale di 100 euro, ricevendo in omaggio la keyboard, un coupon di 50 euro se si registra un Huawei ID, mentre con l’aggiunta di 50 euro ci si può mettere in tasca anche uno speaker Huawei Sound.