ASUS si prepara a rilasciare Android 12 per un gran numero di dispositivi

ASUS ha rilasciato oggi i propri piani per portare la versione stabile di Android 12 sui dispositivi ROG e ZenFone. La società ha già avviato il beta testing per la serie ZenFone 8, e ha le piene intenzioni di portare il nuovo sistema operativo sulla maggior parte dei modelli entro l’inizio dell’anno prossimo.

Oltre alle modifiche portate da Android 12, ASUS includerà nell’aggiornamento anche miglioramenti alla batteria e alla performance dei dispositivi. Per i modelli Zenfone, inoltre, saranno incluse modifiche all’interfaccia utente per una navigazione più comoda.

Ecco la programmazione di ASUS per il rilascio dell’aggiornamento:

Da dicembre 2021

ASUS ZenFone 8

ASUS ZenFone 8 Flip

Dal primo trimestre 2022

ASUS ROG Phone 5

ASUS ROG Phone 5S

Dalla prima metà del 2022

ASUS ZenFone 7

ASUS ROG Phone 3

Fin’ora le date confermate da ASUS per l’arrivo di Android 12 sono soltanto queste. C‘è un discreto numero di dispositivi che manca all’appello, e che probabilmente verranno aggiornati in futuro. Nel frattempo, ASUS si sta concentrando sugli smartphone di fascia alta: occorrerà aspettare per avere notizie sulle altre serie.