Huawei Nova 7, Nova 7 Pro e Nova 7 SE ufficiali con 5G e fotocamere da 64 Megapixel

Huawei ha annunciato in Cina i nuovi modelli Nova 7 5G, Nova 7 Pro 5G e Nova 7 SE 5G che andranno a rimpiazzare l’apprezzata serie Nova 6 dello scorso anno.

Nova 7 e Nova 7 Pro presentano un design esclusivo e specifiche di fascia alta come display Oled curvi, finiture interamente in vetro e il nuovissimo processore Kirin 985 5G. Il più economico, Nova 7 SE, è alimentato dal chipset Kirin 820 ma supporta il 5G. Gli smartphone dispongono anche di un reparto a quattro telecamere da 64 Megapixel e supporto di ricarica rapida da 40W.

Huawei Nova 7

Nova 7 sfoggia un display Oled a risoluzione Full HD+ da 6,53 pollici con frequenza di aggiornamento di 60Hz, risoluzione di 2.400 x 1.080 pixel, supporto HDR10 e un unico “foro” per la fotocamera selfie. È alimentato dal nuovo processore Kirin 985 con un modem 5G integrato basato su processo produttivo a 7 nm. Troviamo poi 8 GB di Ram e memoria interna da 128/256 GB che è ulteriormente espandibile tramite scheda MicroSD. La batteria è un elemento da 4.000 mAh.

Troviamo poi quattro telecamere quadrate costituite da un sensore primario da 64 Megapixel, un obiettivo grandangolare da 8 Megapixel e un paio di sensori da 2 Megapixel.

Huawei Nova 7 Pro

Huawei Nova 7 Pro, d’altra parte, sfoggia un display Oled a risoluzione Full-HD+ da 6,57 pollici con risoluzione 2340×1080 pixel e design a forma di pillola. Nonostante sia il modello di fascia alta, Nova 7 Pro viene fornito con lo stesso processore Kirin 985 abbinato a 8 GB di Ram e fino a 256 GB di memoria interna.



Il sistema operativo è basato su Android 10 con skin personalizzata EMUI 10.1 mentre il reparto fotografico conta una fotocamera principale da 64 Megapixel, un obiettivo periscopio da 8 Megapixel con OIS e zoom digitale 50x, un altro obiettivo da 8 Megapixel e un sensore da 2 Megapixel. Non manca anche qui una batteria da 4.000 mAh.

Huawei Nova 7 SE

Il Nova 7 SE si rifà al Nova 7 ma viene fornito con alcune specifiche inferiori per proporsi come modello low cost. Lo smartphone sfoggia un display di tipo LCD a risoluzione Full-HD+ da 6,5 ​​pollici ed è alimentato dal chipset Kirin 820 5G anziché dal più recente Kirin 985. Il chipset è associato a 8 GB di RAM e fino a 256 GB di memoria interna. Come i suoi fratelli maggiori, Nova 7 SE ospita anche una batteria da 4.000 mAh e supporta una ricarica rapida da 40W.

Prezzi della gamma

Il prezzo del Huawei Nova 7 5G in Cina è fissato a circa 390€ per la variante da 8/128 GB e 450€ l’opzione di archiviazione da 8/256 GB. Il prezzo di Nova 7 Pro parte da 480€ per la variante da 8/128 GB e arriva a 540€ per la versione da 8/256 GB. Infine, il low cost Nova 7 SE parte da 310€.

Tutti e tre gli smartphone saranno disponibili per i preordini a partire da oggi e saranno in vendita in Cina dal 28 aprile.