Huawei nova9 SE: quattro fotocamere e tante funzioni per i giovani creators

nova9 SE [scheda tecnica] è il nuovo smartphone di fascia media di Huawei dedicato al pubblico dei più giovani e, soprattutto, a chi ama produrrre contenuti fotografici e video con il proprio dispositivo.

Huawei nova 9 SE offre un display da 6,78” con refresh rate di 90 Hz e risoluzione di 1.080 x 2.388 pixels. Il pannello supporta la gamma di colori P3 e ha uno spessore di 7,94 mm. Lo smartphone è mosso dal processore Snapdragon 680 abbinato a 8 GB di Ram e 128 GB di storage; quest’ultimo può essere esteso con schede di memoria aggiuntive.

Fra i menù ci si muove con la conosciuta interfaccia EMUI 12 (basata su Android 11) mentre un ampio ventaglio di applicazioni è garantito da Huawei AppGallery che oggi conta oltre 187.00 app integrate con Huawei Mobile Services e suddivise in 18 categorie che coprono i più disparati settori: da quello bancario con Intesa Sanpaolo, al social ed entertainment con M2O, fino ad arrivare al travel con Helbiz e WeTaxi e molto altro ancora.

Quattro fotocamere

Il telefono dispone di quattro fotocamere (codiuvate dall’intelligenza artificiale) con un obiettivo principale da 108 Megapixel (con apertura f/1.9), un ultra-grandangolare da 8 Megapixel, un’ottica dedicata all’effetto bokeh da 2 Megapixel e una macro da 2 Megapixel.

La fotocamera principale possiede un sensore da 1/1,52 pollici che assicura un’ottima risoluzione delle immagini ed è in grado di catturare tanta luce.

nova 9 SE offre anche di una fotocamera frontale grandangolare (equivalente a 2.0μm, apertura f/2.2) in grado di supportare il passaggio automatico alla modalità grandangolare quando si ruota il telefono, facilitando i selfie di gruppo. Il su obiettivo è capace di riprendere video a 1080p a 30 frame al secondo.

Il telefono integra una batteria da 4.000 mAh che può essere ricaricata con ricarica cablata da 67W: in pratica è possibile ricaricare lo smartphone del 75% della sua potenza totale in circa 20 minuti oppure del 100% in 36 minuti. Non manca un sensore delle impronte digitali posto sul fianco destro del dispositivo.

Prezzi, disponibilità e promo di lancio di nova9 SE

Huawei nova 9 SE è disponibile su Huawei Store in tre colori, Crystal Blue, Pearl White e Midnight Black, al prezzo di 349,90 euro con in regalo gli auricolari true wireless FreeBuds 4i del valore di 89 euro, una custodia protettiva e l’estensione di 1 anno della garanzia (oltre a quella normalmente praticata).