Arriva dalla rete una nuova infornata di rendering in alta defnizione del Huawei P50. I rendering sono stati realizzati da Waqar Khan, sulla base delle notizie finora trapelate riguardanti sia il design sia le caratteristiche tecniche del nuovo flagship del produttore cinese.

Huawei P50 è simile al modello Huawei P50 Pro, di cui abbiamo visto i rendering qualche giorno fa. Ci sono due grandi aree circolari sul retro, destinate ad alloggiare gli obiettivi delle fotocamere. I rendering mostrano due obiettivi per cerchio per un totale di 4 sensori. Huawei P50 dovrebbe avere una fotocamera grandangolare standard, una ultrawide e un teleobiettivo (non periscopico), mentre il modello P50 Pro sarà caratterizzato da un obiettivo grandangolare, da uno periscopico e da un ultrawide; il P50 Pro+, infine, offrirà un’ottica wide, una ultrawide, un tele, un periscopio e una fotocamera 3D ToF.

Il sensore principale su almeno due dei telefoni della serie P50 (probabilmente i Pro e Pro+) dovrebbe essere il Sony IMX800, il primo sensore da 1 pollice progettato per smartphone. Huawei P50 verrà lanciato in quattro colori: bianco, nero, blu e beige. Secondo quanto riportato dalle numerose anticipazioni, la serie P50, prevista inizialmente per la fine di marzo, arriverà fra maggio e giugno.

La gamma utilizzerà il chipset Kirin 9000 e sarà la prima ad essere mossa dal sistema operativo Harmony di Huawei.