Huawei presenta un brevetto per uno smartphone senza cornici

Una delle prossime innovazioni nel settore della telefonia vedrà protagonista la scomparsa della fotocamera frontale in favore di un suo riposizionamento sotto lo schermo. Dopo le notch, infatti, siamo a conoscenza di vari produttori come Xiaomi e Oppo che stanno lavorando per nascondere la fotocamera selfie dietro al display.

Come riportato dal sito olandese LetsGoDigital, Huawei ha sviluppato un brevetto per andare nella stessa direzione dei connazionali cinesi. Pubblicato il 16 giugno dall’organizzazione cinese della proprietà intellettuale, questo materiale consente di scoprire il design di uno smartphone senza intagli, notch o bordi di grandi dimensioni. Sul fronte, lo schermo sembra occupare l’intera parte anteriore dello smartphone mentre dietro troveremo un design classico con un modulo a tre telecamere posizionate verticalmente nell’angolo in alto a sinistra.

Anche sotto il profilo delle sezioni sembra che Huawei abbia giocato la carta dell’originalità. In effetti, lo schermo coprirebbe parte delle sezioni laterali e persino la parte posteriore in uno dei due esempi in cui si trovano generalmente i pulsanti del volume e dell’accensione, un posizionamento che suggerisce come questo smartphone non sarebbe dotato di pulsanti fisici reali ma solamente di pulsanti virtuali. Si tratta comunque di una soluzione già testata e implementata con Mate 30 Pro rilasciato a fine dell’anno scorso.

Inoltre, su uno dei due modelli visualizzati nel brevetto Huawei possiamo scoprire uno schermo in grado di coprire anche una parte del retro dello smartphone, un design che ricorda molto il Mi Mix Alpha progettato e mai rilasciato da Xiaomi.

Ad oggi quello che possiamo conoscere è solo una domanda di brevetto presentata da Huawei: non vi è quindi alcuna indicazione che questo tipo di design sarà realmente sviluppato in futuro per renderlo un prodotto finale.