Honor ha annunciato ufficialmente il lancio del suo nuovo modello Honor 9A in Italia, uno degli entry level più interessanti del panorama degli smartphone low cost. Il dispositivo si catatterizza per una solida batteria da 5.000 mAh, un display da 6,30 pollici, 64 GB di memoria espandibile, 3 GB di Ram e una una tripla fotocamera posteriore. Il processore è l’Helio P22.

Lo smartphone gira su Android 10 Open Source, privo dei servizi di Google, ma con la Huawei App Gallery e i Huawei Mobile Services, e offre l’interfaccia Magic Ui 3.1.

Tripla fotocamera

Honor 9A è dotato di tre fotocamere posteriori composte da un obiettivo principale da 13 Megapixel, di un grandangolo da 5 Megapixel e di un obiettivo da 2 Megapixel di profondità.

Il produttore cinese ripropone la lente ultrangolare a 120°, già presente sui top di gamma della serie 20, offrendo una visione più ampia e una maggiore comodità quando si scattano foto di skyline e panorami.

Il design delle lenti è stato realizzato per far sì che il pacchetto fotocamere si integri perfettamente con la scocca, così da evitare danni graffi quando si appoggia il telefono su una superficie piana.

Sulla parte frontale, invece, c’è una fotocamera da 8 Megapixel posizionata in una piccola goccia posta nella parte alta del pannello.

Lo smartphone offre tre slot: due per le Sim card e uno per l’espansione di memoria, così da non dover rinunciare all’incremento dello storage quando si utilizzano le potenzialità dual Sim del modello.

Prezzo, disponibilità e promo

Honor 9A sarà disponibile dal 1 luglio al prezzo di lancio di 149,90 euro.

Tre le colorazioni: Midnight Black, Ice Green e Phantom Blue.

Dall’1 al 15 luglio, disponibile sempre su HiHonor un coupon dal valore di 20 euro per acquistare il nuovo smartphone al prezzo scontato di 129,90 euro.