Huawei rinnova i propri assistenza di Roma e Catania

Huawei continua nella sua politica aziendale per rimanere vicino ai clienti e lo fa con due novità per i Customer Service Center di Roma e di Catania.

La prima riguarda l’apertura di un centro a Roma, precisamente in Via Labicana 118/120 nelle vicinanze del Colosseo. Mentre il centro di Catania, in Via Papale 59, ha cambiato volto per mettere a disposizione dei consumatori spazi più grandi e adatti ad un’esperienza ancora più completa.

Le foto dei centri

Roma Roma Catania

Incrementare i servizi e migliorare l’infrastruttura dei suoi centri assistenza. Sono questi gli obiettivi di Huawei per garantire ai clienti la migliore esperienza pre e post-vendita, oltre al supporto e guida all’acquisto su prodotti e servizi dell’ecosistema Huawei.