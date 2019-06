Huawei ha condiviso il programma di aggiornamento di alcuni suoi modelli di smartphone alla versione EMUI 9.1. L’annuncio segue la pubblicazione della lista degli smartphone sui quali arriverà Android Q, pubblicato la scorsa settimana,

In precedenza la società cinese aveva annunciato un elenco di 49 telefoni che riceveranno l’aggiornamento senza però fornirne una scaletta temporale.

Ora invece il produttore ha confermato la timetable dei primi 23 aggiornamenti alla Emui 9.1.

Si tratta naturalmente di una tabella di massima che potrebbe comunque subire anche qualche ritardo.

LUGLIO

Mate 20 X Metà luglio 2019 PD Mate 20 RS Metà luglio 2019 Mate 20 Fine luglio 2019 Mate 20 Pro Fine luglio 2019 P20 Fine luglio 2019 P20 Pro Fine luglio 2019 PD Mate RS Fine luglio 2019 Mate 10 Fine luglio 2019 Mate 10 Pro Fine luglio 2019 PD Mate 10 Fine luglio 2019



P Smart + Fine luglio 2019

AGOSTO

P10 Fine agosto 2019 P10 Plus Fine agosto 2019 PD Mate 9 Fine agosto 2019 Mate 9 Fine agosto 2019 P Smart 2019 Metà agosto 2019 P Smart + 2019 Metà agosto 2019 Y5 2019 Metà agosto 2019 Mate 20 lite Fine agosto 2019 P20 lite Fine giugno 2019 P Smart Fine giugno 2019 P30 lite Inizio agosto 2019

SETTEMBRE

Y6 2019

Le date potrebbero variare leggemente anche in considerazione del fatto che l’aggiornamento non sarà diffuso contemporaneamente in tutti i Paesi.