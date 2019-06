Oppo: domani sarà svelata la prima fotocamera al mondo sotto il display

OPPO ha rilasciato un’interessante clip promozionale sui social e su YouTube che ricorda ai fan e agli appassionati di smartphone curiosi che la sua nuova tecnologia per inserire delle telecamere sotto il display sarà svelata al MWC Shanghai 2019 di domani.



La clip ha una durata di 15-16 secondi e fornisce una breve cronologia delle tecnologie che OPPO – e altri produttori – hanno adottato per le fotocamere frontali negli ultimi due anni.



Verso la fine del video vengono mostrati 2-3 secondi in cui la telecamera viene completamente nascosta sotto il display. Un anello luminoso bianco appare brevemente attorno al sensore per mostrare agli utenti dove è stato posizionato.



L’intero dispositivo è mostrato nella clip e, in termini di dimensioni comparabili, non appare troppo diverso da OPPO Reno recentemente lanciato. In realtà, sembra essere quasi identico per quanto riguarda il rapporto schermo-corpo e il linguaggio di progettazione con l’unica eccezione centrata attorno alla fotocamera. Pertanto, potrebbe trattarsi di un prototipo.

