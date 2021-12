Huawei Watch D sarà in grado di misurare la pressione

Il nuovo smartwatch di Huawei si chiamerà Huawei Watch D, ci rivela un leaker. E possiederà diverse feature davvero rivoluzionarie, fra cui quella di poter misurare la pressione sanguigna in maniera semplicissima.

Già lo Huawei Watch 3 disponeva di una funzione simile, ma richiedeva un apparecchio di calibrazione esterna. Invece Huawei Watch D è in grado di farlo senza bisogno di nient’altro che non sia incluso nella confezione. E non si tratta di una misurazione approssimativa, anzi: lo smartwatch ha ricevuto In Cina la certificazione come dispositivo medico di Classe II, ovvero da considerarsi alla pari di equipaggiamento specializzato.

Inoltre il dispositivo utilizzerà finalmente HarmonyOS, il sistema operativo proprietario di Huawei, e avrà 32 MB di RAM e 4 GB di memoria. Si vocifera che potrebbe arrivare sul mercato cinese addiritura entro la fine del mese.