Huawei Watch Ultimate: due varianti di lusso con dettagli in oro

Huawei Watch Ultimate Design è uno smartwatch che si presenta con un design distintivo e materiali di altissima gamma. Le dimensioni dell’orologio sono di 48,5 x 48,5 x 13 mm e il peso è di circa 79 grammi senza cinturino, rendendolo comodo da indossare. Il display è un AMOLED LTPO da 1,5 pollici, con una risoluzione di 466 x 466 pixel e una densità di 311 PPI che garantisce un’ottima visibilità. La cassa dell’orologio presenta una lunetta in vetro zaffiro placcato oro e un corpo in lega di zirconio amorfo ultra resistente, con una corona che combina lega di titanio e oro 18 carati.

Gli smartwatch sono dotati di un fondello in ceramica nano-microcristallina e di un cinturino in lega di titanio dorato, che aggiunge un ulteriore tocco di lusso. Tra i sensori integrati, troviamo l’accelerometro, il giroscopio e vari altri sensori per una misurazione accurata della frequenza cardiaca, della pressione atmosferica, della temperatura e per la registrazione ECG. Grazie alla ricarica wireless e a una compatibilità che include HarmonyOS 2+, Android 8.0+ e iOS 13.0+, l’Huawei Watch Ultimate Design offre funzionalità complete per l’utente moderno. Inoltre, la sua resistenza fino a 10 atmosfere (equivalente a 100 metri di profondità) rende il dispositivo adatto anche per attività acquatiche. La connettività include Bluetooth 5.2 e GPS, mentre l’autonomia può arrivare fino a 14 giorni.

Varianti in oro del Huawei Watch Ultimate

Huawei ha introdotto due varianti dell’Ultimate Design che si differenziano principalmente per i materiali utilizzati. La variante Sapphire Gold è la più premium, con dettagli in oro e componenti in zaffiro, occupando così una fascia di mercato di lusso. La versione Gold, invece, pur essendo meno elaborata, si mantiene in un contesto di alta qualità, ma a un costo inferiore.

Entrambi i modelli sono dotati di pulsanti rivestiti in oro, sottolineando il focus dell’azienda sul design e sull’estetica di prestigio.

Prezzi e disponibilità in Cina

Le due varianti dell’Huawei Watch Ultimate Design sono in commercio ufficialmente in Cina, con prezzi che riflettono il loro status di accessori di lusso. La variante Gold è disponibile a 21.999 yuan, corrispondente a 2.890 euro al tasso di cambio attuale.

La versione Master Sapphire Gold ha un prezzo di 23.999 yuan, pari a 3.140 euro. Non ci sono informazioni attuali sulla possibile disponibilità di questi modelli in Europa, ma i dettagli sulle nuove offerte saranno forniti non appena disponibili.