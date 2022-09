I dispositivi Nest di Google ci avviseranno quando c’è qualcuno in casa

Google continua ad aggiornare i suoi altoparlanti e display Google Nest per rendere la vita più semplice alle persone nella loro smart home. Da oggi sarà possibile configurare i propri altoparlanti per rilevare automaticamente la presenza di qualcuno in una stanza.

Questa nuova funzione è stata annunciata venerdì 23 settembre da Google su Twitter. L’azienda ha condiviso la schermata di configurazione per questa opzione, sulla quale possiamo leggere: “Scegli quali dispositivi aiuteranno con il rilevamento della presenza. I sensori su questi dispositivi possono determinare se qualcuno è in casa, anche se non è un membro della famiglia”. Google fornisce quindi tre esempi: un altoparlante Google Nest Mini, un rilevatore di fumo Google Nest e un termostato Nest.

In una pagina pubblicata sul suo sito di supporto, Google descrive in dettaglio questa funzione e i sensori utilizzati per rilevare l’attività in una stanza.

Improved presence sensing on Nest devices? Yes, please. ✨



Now, when you opt in to the feature, your Nest speakers and displays can better detect your presence via voice or touch and automate actions based on whether you're home or not.



Learn more: https://t.co/nOVgQzqcWj pic.twitter.com/RM1bQplGUS — Made By Google (@madebygoogle) September 23, 2022

Esempi di usi

Ad esempio, per i termostati Google Nest, l’azienda può utilizzare un sensore di presenza o un sensore Soli, come Pixel 4. Per gli altoparlanti o gli schermi di Google Nest, questo rilevamento viene eseguito in modo più semplice, a seconda che un utente interagirà con il dispositivo tramite voce o tocco. Infine, l’ultimo schermo di Google Nest Hub beneficia anche di un sensore Soli per rilevare la presenza umana.

L’idea è quella di fornire funzioni più accurate per le routine o le azioni quando si tiene conto della presenza nella stanza. Ad esempio, se si ha un altoparlante Google Nest Hub di seconda generazione in soggiorno, il suo sensore di presenza può accendere automaticamente le lampadine collegate in questa stanza. Per un termostato, questa funzione può permettere di aumentare automaticamente la temperatura quando si è a casa.