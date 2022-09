WhatsApp introdurrà presto le emoji per il Metaverso

Avatar, oltre ad essere il nome di una serie di film di James Cameron, designa anche il nome di un futuro aggiornamento di WhatsApp. Meta (ex Facebook) continua a spingere la sua app di messaggistica aggiungendo una serie di piccole funzionalità. E l’applicazione Android dovrebbe presto permetterci di reagire usando un avatar nella propria immagine.

Il sito WABetaInfo, specializzato nelle novità dell’applicazione di messaggistica, ha pubblicato delle foto per aiutarci a immaginare l’aspetto della futura funzionalità.

Possiamo vedere che inserendo il proprio avatar, l’applicazione creerebbe automaticamente una serie di adesivi correlati, esattamente come Samsung o Apple già offrono. Ovviamente, l’avatar potrebbe essere utilizzato come immagine del profilo. Sarebbe anche possibile effettuare videochiamate coprendosi il viso con il proprio avatar.

Meta e Metaverso

Ovviamente queste novità non sono del tutto estranee al fatto che Meta ha la folle ambizione di sviluppare un Metaverso su cui si baserà tutta la sua crescita nei prossimi dieci anni. Con questo in mente, lo sviluppo di funzionalità che sfruttano un avatar che ci rappresenta diventerà molto strategico.

Come ci ricorda WABetaInfo, la possibilità di creare un avatar su WhatsApp è ancora in fase di sviluppo. Ma possiamo probabilmente immaginare che Meta vorrebbe centralizzare tutti i suoi servizi offrendo un unico avatar per WhatsApp, Facebook, Instagram o anche Horizon Worlds.

Sfortunatamente, in questa fase, nessun calendario per il rilascio è stato condiviso dall’azienda. Forse avremo più informazioni durante il Meta Connect in ottobre.