I migliori gadget personalizzati per gli appassionati di tecnologia e smartphone

Coloro che hanno la passione per il mondo della tecnologia e della telefonia di certo apprezzeranno alcuni gadget personalizzati: per esempio le chiavette USB personalizzate, le power-bank, o anche semplicemente le cover per smartphone. Soluzioni di questo tipo sono ideali per le aziende che operano in tali settori, e che vogliono stupire il proprio pubblico con omaggi utili.

Uno dei vantaggi è la possibilità di decorare questi oggetti con un logo, o comunque con un elemento grafico che ricordi l’attività. Uno stratagemma per unire due obiettivi: fare un regalo alla clientela, e diffondere il nome del marchio grazie a un gadget personalizzabile.

Il servizio di Gadget365

Lo shop online di Gadget365 è del tutto consigliato per richiedere dei doni personalizzati per i membri della community. Ogni accessorio può essere arricchito con una serie di dettagli: immagini, scritte, simboli, contatti ecc.

Gli utenti di gadget365.it hanno la possibilità di scegliere tra più metodi di pagamento, e di ricevere il proprio ordine in tempi molto rapidi. Sul sito sono disponibili non solo strumenti tecnologici, ma anche capi di abbigliamento, penne e cancelleria, tazze e borracce, articoli per eventi e chi più ne ha più ne metta.

Le chiavette USB personalizzate

Un must, per gli amanti della tecnologia, consiste nelle chiavette USB personalizzate. Le pen-drive sono pratiche e comode, perché permettono di archiviare tutti i file desiderati: testi, canzoni, video, fotografie e molto altro.

Il logo aziendale può essere riportato facilmente sulla superficie della chiavetta, affinché sia sempre in evidenza in ufficio e a casa. Ecco come combinare funzionalità e marketing in un oggetto piccolo, eppure caratterizzato da un enorme potenziale comunicativo ed espressivo.

Le chiavette USB personalizzate possono essere ricavate da vari materiali, tra cui i più popolari sono la plastica e il metallo. Le pen-drive di plastica sono leggere e colorate, quelle di metallo eleganti e contraddistinte da un design moderno. Non dimentichiamo, però, altre soluzioni come le chiavette ecologiche: quelle di legno, in fibra di bambù e così via.

Oltre al materiale, bisogna valutare altri fattori come la forma della chiavetta, il tipo di tappo e la capacità di memoria. Ci sono persino portachiavi USB, carte USB (ovvero chiavette con la sagoma di una carta di credito) e braccialetti USB da tenere al polso per ogni evenienza.

Le power-bank

Chi è interessato al mondo della tecnologia e degli smartphone senza dubbio sarà felice di avere una power-bank personalizzata. Un simile dispositivo serve a ricaricare il cellulare o il tablet anche se non c’è una presa elettrica nei dintorni: basta collegare il device alla power-bank, che funziona come una vera e propria batteria portatile.

Nei modelli variano il numero di porte USB e la quantità di energia accumulata: un valore che si esprime in mAh. Ci sono tanto le power-bank da 1.200 mAh quanto quelle da 4.000 mAh. Inoltre, questi accessori possono essere piatti, cilindrici, a mo’ di parallelepipedo, giusto per citare le forme più diffuse.

Sono acquistabili power-bank a portachiavi, con finitura metallica, dai colori accesi, ecosostenibili in bambù. Chiaramente, il tutto da personalizzare con un logo!

Cover personalizzate per smartphone

Per un pubblico appassionato di smartphone e telefonia, la power-bank è un gadget imperdibile; ma è possibile propendere anche per un articolo meno tecnologico e più decorativo, come la cover personalizzata.

Ci sono sia quelle standard, che si applicano sul retro del cellulare, sia quelle a portafoglio. Questi prodotti possono essere abbelliti con elementi vari, loghi, brevi citazioni, immagini, contatti aziendali.

Un’alternativa sempre apprezzata è la custodia per smartphone con laccetto e/o tracolla. Una sorta di borsetta in miniatura che protegge il telefonino e lo assicura allo zaino, alla cintura o anche soltanto al polso.

Auricolari e cuffiette

Il cellulare, il tablet e il computer si utilizzano anche per ascoltare la musica e per guardare video e film. In più, si adoperano per restare in contatto con gli amici, per le chiamate di lavoro, per parlare e comunicare in tempo reale.

Per tutti questi scopi, servono ovviamente gli auricolari e le cuffiette. Il loro contenitore può essere personalizzato: sul porta-auricolari si fanno stampare loghi e naming aziendali, per conciliare l’omaggio alla clientela con un’efficace strategia di marketing. Le cuffiette si collocano tra quei gadget che piacciono praticamente a tutti, al di là dell’età e degli interessi specifici.

Portacellulare da tavolo

Infine, come gadget personalizzato per gli amanti degli smartphone c’è il portacellulare da tavolo. Un articolo che regge il cellulare quando viene appoggiato sulla scrivania: un autentico sostegno per il device, che ne consente anche una più veloce visualizzazione – ad esempio, per vedere se sono arrivati dei messaggi.

Esistono anche portacellulari green, in bambù e ABS. Una chicca sono quelli ad anello, che fungono da supporto per lo smartphone e da holder. Insomma, ci sono davvero gadget per tutte le esigenze.