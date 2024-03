I nuovi iPad e l’aggiornamento degli AirPods: tutti i leak di Apple da Mark Gurman

Mark Gurman, il famoso leaker, è qui con nuove informazioni riguardanti i prodotti Apple. Gurman è sempre affidabile in questo campo, e le ultime novità sono davvero tante e riguardano i nuovi iPad e AirPods.

La scorsa settimana, Apple ha annunciato il nuovo MacBook Air alimentato da M3. Questo era ormai risaputo, ma all’annuncio è mancato qualcosa: i nuovi iPad, che sarebbero dovuti arrivare in primavera. Sono stati cancellati? Fortunatamente no, e anzi sono previsti per fine marzo-inizio aprile. Questi saranno due iPad Pro, più sottili del solito grazie all’uso di pannelli OLED, e due iPad Air.

Altra novità è che gli AirPods Pro 2 otterranno la “modalità ausiliare per l’udito” entro la fine dell’anno tramite iOS 18. Non sono quindi le cuffie ad essere aggiornate, ma il sistema operativo. Si pensa che la funzione sarà simile a Live Listen, lanciata in iOS 12, che trasforma l’iPhone in un potente microfono direzionale che invia l’audio alle cuffie. Questa nuova modalità, quindi, potrebbe essere una versione migliorata di questa idea.