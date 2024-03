Presentato iQOO Z9 con Dimensity 8200 e 8 GB di RAM

Il nuovo iQOO Z9 è stato appena annunciato, e ovviamente arriverà nel mercato indiano. Ma ci sono ottime notizie: lo smartphone, infatti, farà dopo qualche tempo anche il suo debutto globale.

iQOO Z9 utilizzerà un processore Mediatek Dimensity 7200 e 8 GB di RAM, che possono essere portati fino a 16 GB effettivi grazie a ottimizzazioni software. Il telefono ha un display AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione Full HD+, un tasso di aggiornamento di 120 Hz e un tasso di campionamento del tocco di 300 Hz.

Sul retro ci sono due fotocamere, posizionate in un modulo quadrato. Queste sono una fotocamera principale da 50 MP e una fotocamera di profondità da 2 MP. La registrazione video arriva fino a 4K a 30 fps. Frontalmente, invece, c’è un foro per la fotocamera selfie da 16 MP.

IiQOO Z9 è dotato del sistema operativo Funtouch OS 14 di vivo, basato su Android 14. La batteria è da 5.000 mAh con supporto alla ricarica da 44W. Sarà disponibile in due colori accattivanti – Brushed Green e Graphene Blue. Il prezzo è di INR 19.999 (€220) per la versione da 128 GB di memoria o INR 21.999 (€245) per la versione da 256 GB. Sarà lanciato in questi giorni sul mercato indiano, e arriverà successivamente nel resto del mondo.