I televisori OnePlus arriveranno in Europa

In Italia, OnePlus è meglio conosciuta per i suoi smartphone e, recentemente, per il suo orologio connesso. Tuttavia, dal 2019 l’azienda è entrata nel campo dei televisori connessi con tre modelli: OnePlus TV Q1, OnePlus TV U1 e OnePlus TV Y1.

I televisori sono arrivati però nel solo mercato indiano ma le cose potrebbero cambiare in futuro. Il boss di OnePlus, Pete Lau, ha infatti indicato come diversi media tra cui WinFuture, che l’azienda potrebbe lanciare i suoi televisori sul mercato europeo. Il progetto sarebbe anche avanzato da consentire a Pete Lau di indicare che l’azienda si sta “preparando” per questo lancio in Europa. “Secondo Lau, questo è un passo avanti logico, ma non ci sono ancora scadenze specifiche o altri dettagli”, afferma WinFuture.

Tre gamme diverse in India

Tre gamme di televisori sono già state lanciate da OnePlus in India con le gamme Q, U e Y. Abbastanza per offrire modelli Full-HD o Ultra-HD, con altoparlanti da 30 o 50W e con pannello LED QLED o LCD classico. Tutti i modelli OnePlus sono inoltre dotati di Android TV come sistema operativo. Soprattutto i prezzi di lancio in India sono stati a dir poco interessanti, con un primo prezzo di 155 euro per OnePlus TV Y1 da 32 pollici. Il modello premium (OnePlus Q1 da 55 pollici), è stato lanciato a 900 euro e fino a 1400 euro per otto altoparlanti.

Come indica WinFuture, il lancio di televisori OnePlus in Europa seguirebbe quello di Xiaomi che ha recentemente lanciato sul mercato europeo. Il produttore cinese ha lanciato per la prima volta i suoi televisori in Asia prima di annunciare la disponibilità in Europa a novembre 2019.