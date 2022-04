IFA 2022: la fiera tornerà ad essere dal vivo e al completo

L’edizione di IFA 2022, una delle più importanti fiere europee della tecnologia e dell’elettronica, si svolgerà di persona e con le stesse dimensioni e struttura degli anni pre-pandemia.

Secondo gli organizzatori dell’evento, ora “è tempo di interagire, connettersi e co-innovare, incontrare le persone faccia a faccia, non come un’immagine piatta su uno schermo”. I protocolli sanitari saranno comunque seguiti nell’ambito del contenimento di nuovi casi di covid-19, ma l’allentamento delle restrizioni pandemiche e l’anticipo delle vaccinazioni in tutto il mondo hanno permesso i cambiamenti.

Sebbene tutti gli stand siano visibili solo dal vivo, coloro che non possono o non vogliono viaggiare potranno seguire virtualmente una serie conferenze.

Finora il palinsesto completo non è stato diffuso, ma almeno il 75% delle prime 20 aziende partecipanti agli anni precedenti ha già confermato la propria presenza. Tradizionalmente, l’IFA riunisce le versioni in dispositivi mobili, elettronica generale, auto elettriche, tecnologie di connettività e applicazioni per la casa.

Negli ultimi due anni la manifestazione ha cercato di adattarsi al periodo di isolamento. Nel 2020 l’evento ha tenuto una versione compatta e ibrida dell’incontro, ma con poca presenza di visitatori e stampa per paura del coronavirus. L’anno successivo, l’aumento dei casi e dei decessi per nuove varianti provocò l’annullamento dell’edizione.

Per il ritorno, il brasiliano Cristiano Amon, attuale CEO di Qualcomm, è stato confermato come keynote speaker in apertura dell’evento. IFA 2022 si svolgerà a Berlino, in Germania, dal 2 al 6 settembre.