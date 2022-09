IFA 2022: Qualcomm annuncia partnership strategiche con Bose e Meta

Qualcomm ha annunciato all’IFA 2022 di Berlino due importanti partnership. La prima, con Bose, l’iconica azienda di prodotti audio. La seconda, con Meta, la casa madre di Facebook, che attualmente è focalizzata sulla creazione del Metaverso.

Qualcomm e Bose

L’accordo tra Bose e Qualcomm implica che i prossimi prodotti dell’azienda audio avranno il SoC Qualcomm S5, presentato ad inizio anno. Questo chip promette di migliorare la qualità dell’audio arrivando ad un audio wireless lossless per migliorare al massimo la connettività e persino la latenza, un fattore chiave per il settore del gaming.

Qualcomm S5 apre anche le porte a una migliore cancellazione attiva del rumore, grazie alla terza generazione di Qualcomm Adaptive Active Noise Cancellation, e a un migliore trattamento del segnale catturato dai microfoni, che si traduce in un audio più chiaro. Tutto questo, inoltre, con un consumo energetico minimo per offrire la migliore autonomia possibile e sui più recenti standard Bluetooth: Bluetooth 5.3 e Bluetooth LE.

“I nostri ingegneri lavorano insieme da tempo”, ha affermato Lila Snyder, CEO di Bose, durante il keynote di apertura di IFA 2022, sottolineando la vicinanza con cui entrambe le società intendono lavorare per sviluppare nuovi prodotti.

Qualcomm e Meta

L’accordo con Meta, invece, prevede che Qualcomm sarà il main partner dell’azienda per lo sviluppo di nuovi prodotti VR/AR. Le due società avevano precedentemente collaborato a prodotti come Meta Quest 2, ma “questo accordo consolida il nostro impegno reciproco a fornire più generazioni di dispositivi premium ed esperienze basate su piattaforme VR personalizzate per gli anni a venire”.

“Stiamo lavorando con Qualcomm su chip di realtà virtuale personalizzati, basati sulla piattaforma e tecnologia Snapdragon XR, per i futuri prodotti Quest”, ha affermato Mark Zuckerberg, fondatore di Meta. “A differenza dei telefoni cellulari, la costruzione della realtà virtuale presenta nuove sfide multidimensionali in termini di calcolo spaziale, costi e forma. Questi chip ci aiuteranno a continuare a spingere la realtà virtuale al limite e a offrire esperienze incredibili”.

Qualcomm è famosa per i suoi chip per smartphone e tablet, ma negli ultimi anni si è fatta strada in più segmenti: auto connesse, cuffie, realtà virtuale, laptop… Gli accordi annunciati sia con Bose che con Meta riflettono questa espansione verso nuove categorie.