Moto Edge 30 Ultra, lo smartphone con fotocamera da 200 MP, è alle porte

In molti aspettano l’arrivo del Moto Edge 30 Ultra: si tratta del nuovo flagship di Motorola, la cui caratteristica principale è la gigantesca fotocamera da 200 Megapixel. Le funzionalità che arriveranno sono tante, e possiamo darne un’occhiata più da vicino grazie a un video promozionale trapelato su Internet prima del tempo.

La notizia arriva dal notissimo leaker Evan Blass, che con un tweet ci mostra in anticipo tutte le caratteristiche del Moto Edge 30 Ultra. E in effetti il video ha in primo piano la fotocamera, di dimensioni consistenti e “Perfetta sotto ogni luce”.

Come prevedibile, il processore è l’ultimo modello di Qualcomm, lo Snapdragon 8+ Gen 1. Inoltre c’è uno schermo curvo pOLED di 6,67 pollici, risoluzione 1080×2400 e refresh rate di 144 Hz. Le configurazioni di RAM e memoria disponibili sono 8GB/128GB, 12GB/256GB e 12GB/512GB.

Oltre al sensore da 200 Megapixel, ci saranno una lente ultragrandangolare da 50 Megapixel e una lente teleobiettivo da 12 Megapixel. La selfie cam invece sarà addirittura da 60 Megapixel, molto più del solito. Altra caratteristica molto interessante del Moto Edge 30 Ultra è la carica velocissima, da 125W. Assieme alla batteria da 5.000 mAh, basteranno sette minuti di ricarica per far durate il telefono un giorno intero.

Da ultimo, il sistema operativo del telefono sarà Android 12. Per scoprire informazioni riguardanti prezzo, colori e disponibilità bisognerà attendere almeno l’8 settembre, data in cui molto probabilmente lo smartphone sarà rivelato ufficialmente al mondo.