IFA 2024: tado° lancia il nuovo termostato Intelligente Wireless X

tado° completa la sua gamma di prodotti X con il lancio del Termostato Intelligente Wireless X come alternativa al Termostato Intelligente cablato X per controllare la caldaia.

È più facile da installare, facile da usare con la programmazione semplice e smart e altre funzioni che i clienti possono impostare e dimenticare, ed ha un design pluripremiato.

Il Termostato Intelligente Wireless X è compatibile con due tipi di interfacce di riscaldamento: relè (on/off, meccanico) e Opentherm (digitale). Può essere utilizzato da solo o come parte di un sistema in una casa con più Termostati Intelligenti per Radiatori X, per garantire il pieno controllo del riscaldamento e della temperatura in ogni stanza della casa. È disponibile un modello per i Paesi dell’UE e uno per il Regno Unito, con un controllo dedicato dell’acqua calda per rispondere ai diversi sistemi di riscaldamento delle case britanniche.

Come per il resto della gamma tado° X, il Termostato Intelligente Wireless X è un dispositivo Matter che utilizza il protocollo Thread, che offre una maggiore portata radio e copertura per case di grandi dimensioni. Inoltre, il Termostato Intelligente Wireless X combina un router di bordo Thread, il che significa che i clienti non devono acquistare il Bridge X o utilizzare un dispositivo di terze parti come l’Apple HomePod Mini per gestire la loro rete mesh Thread.