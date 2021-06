Il CEO di Facebook conferma il supporto multi-dispositivo di WhatsApp

E’ da diverso tempo che WhatsApp sta lavorando al supporto multi-dispositivo e ora sembra più vicino il momento in cui questa funzione sarà rilasciata. Lo stesso CEO di Facebook, Mark Zuckerberg ha confermato che WhatsApp riceverà il supporto multi-dispositivo: prima come beta pubblica e dopo come versione stabile.

In una chat di gruppo rivelata da WABetaInfo, il CEO di WhatsApp Will Cathcart ha confermato che una beta aperta al pubblico dovrebbe essere pubblicata nelle prossime settimane.

“Lanceremo la funzione con una beta pubblica, quindi le persone potranno provarlo e darci un feedback”. Il lancio è previsto per il prossimo mese o tra due.

Lo stesso Zuckerberg ha confermato l’arrivo del supporto multi-dispositivo, spiegando che:

“È stata una grande sfida tecnica far sincronizzare correttamente tutti i messaggi e i contenuti su tutti i dispositivi anche quando la batteria del telefono si scarica, ma l’abbiamo venduto e non vediamo l’ora di pubblicarlo presto”, ha spiegato Zuckerberg secondo un screenshot della conversazione pubblicato dalla fonte citata.

Con questa funzionalità disponibile su WhatsApp, passare da una piattaforma all’altra (da iPhone ad Android o viceversa) sarà molto più semplice, semplicemente perché tutte le conversazioni si spostano tra i dispositivi. Inoltre, se qualcuno ha più di un dispositivo, può attivare lo stesso account WhatsApp su tutti, potendo così chattare con i contatti proprio come se fossero sul telefono principale.

Maggiori informazioni sull’ETA del supporto multi-dispositivo in WhatsApp saranno condivise mano mano che lo sviluppo si avvicina alla fase cruciale.