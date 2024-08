Il mercato dei dispositivi audio smart è aumentato del 10,6%

L’ultima indagine Canalys rivela la tendenza dei dispositivi audio intelligenti, aumentato globalmente del 10,6% nel secondo trimestre del 2024, anche grazie alle performance degli auricolari open-form. La ricerca comprende anche dispositivi TWS, auricolari wireless e cablati. In totale sono state spedite ben 106 milioni di unità. L’aumento è stato del 10,5% anno su anno, per il numero più alto di spedizioni nel secondo trimestre di sempre. I dispositivi TWS hanno registrato quota 77 milioni di spedizioni, con una quota di mercato del 72,6% e una crescita annuale del 12,6%. Le cuffie wireless hanno segnato quota 15 milioni di unità spedite. I dati positivi nonostante il rallentamento del segmento TWS lo si deve ad una democratizzazione del prezzo dei device, spesso al di sotto dei 50 dollari, anche dei principali fornitori.

Le dichiarazioni di Canalys

“I venditori stanno cercando attivamente di aggiungere funzionalità innovative per distinguersi dalla concorrenza sempre più intensa con caratteristiche omogenee e guerra dei prezzi”, ha affermato Cynthia Chen, Research Manager presso Canalys. “Il Lipstick 2 di Huawei, progettato come un rossetto, presenta materiali di alta qualità e attributi alla moda per attrarre il pubblico femminile. JBL ha aggiunto un display nelle custodie degli auricolari per consentire agli utenti di controllare direttamente la notifica per ridurre la dipendenza dal telefono e migliorare l’interazione con l’auricolare che è posizionato come dispositivo autonomo. D’altra parte, alcuni attori stanno cercando di aumentare i casi d’uso dell’intelligenza artificiale integrando le funzionalità di assistente AI nei loro ultimi lanci, come Nothing e iFlytek. Sebbene sia ancora presto per vedere se le funzionalità AI guideranno l’utilizzo e l’esperienza utente, questi venditori emergenti sperano di conquistare la quota di mercato dei consumatori sfruttando la tendenza dell’intelligenza artificiale”.

Le spedizioni per brand globali di tutti i dispositivi.

“Il fattore di forma aperto emerge come un punto di crescita luminoso in questo trimestre per entrambe le categorie TWS e auricolari wireless”, aggiunge Chen. “Le elevate barriere tecniche hanno limitato il fattore di forma aperto. Tuttavia, i fornitori riescono a farlo uscire dal segmento di nicchia offrendo ai consumatori esperienze utente uniche e prezzi accessibili, che sono eccezionalmente ben accolti data l’adattabilità del fattore di forma a vari scenari. Marchi leader come Shokz stanno intensificando la loro attenzione sull’integrazione sportiva, mentre gli innovativi design clip-on di Huawei migliorano comfort e stile. Entrambi i player detengono oltre il 10% della quota di mercato nel segmento del fattore di forma aperto. Poiché la novità del nuovo fattore di forma inizierà a diminuire nei prossimi 12 mesi man mano che più fornitori lanceranno prodotti in questo segmento, i fornitori devono concentrarsi sulla qualità del prodotto e sul miglioramento delle funzionalità oltre all’innovazione del fattore di forma”.

“L’espansione del mercato dei player emergenti sta alimentando la ripresa del segmento nel Q2”, ha affermato Jack Leathem, analista di ricerca presso Canalys. “QCY, Baseus e Anker stanno facendo notevoli progressi nel mercato internazionale con i loro prodotti di massa da 50 a 100 $. Stanno sconvolgendo il segmento entry-level con connettività wireless senza interruzioni e lunga durata della batteria, penetrando rapidamente nei canali di vendita al dettaglio consolidati. D’altro canto, i venditori audio consolidati come Bose e Sony dominano il mercato di fascia alta (350 $ e oltre). Dopo essersi ritirati dalla concorrenza di fascia bassa, hanno riorientato le loro strategie verso il segmento di fascia alta per differenziarsi tramite una qualità audio premium. La leadership di mercato nella fedeltà audio aiuterà questi venditori a proteggere le loro basi di utenti di fascia alta dai player emergenti, consentendo loro di creare flussi di entrate sostenibili”.

Le spedizioni per brand del segmento TWS.

“Il mercato audio sta diventando sempre più affollato, poiché i principali fornitori vedono ancora opportunità per espandere la propria presenza”, aggiunge Chen. “I progressi tecnologici consentono ai fornitori di marca di offrire prodotti di alta qualità e alte prestazioni a prezzi competitivi, sostituendo i prodotti white-label, soprattutto nelle regioni emergenti. Inoltre, il passaggio dalle cuffie cablate a quelle wireless, guidato da una connettività migliorata e dalle mutevoli preferenze dei consumatori, stabilisce anche una solida base di crescita per il settore audio wireless. Per competere in un segmento così dinamico, i fornitori sono desiderosi di differenziarsi, ma le strategie di differenziazione devono allinearsi alla strategia aziendale principale del fornitore, assicurandosi che risuonino con i consumatori target e comunichino la proposta di valore distintiva del marchio”.