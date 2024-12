Il mercato europeo degli smartphone cresce ancora: la situazione per ogni brand

Counterpoint ha condiviso i dati sull’andamento del mercato dello smartphone a livello europeo. Dati incoraggianti che vedono un flusso in aumento per il terzo trimestre consecutivo e che vede cruciale il ruolo delle due big, Apple e Samsung, con HONOR che rientra nella Top 5, dopo ottimi risultati in Europa orientale e occidentale. Nel terzo trimestre del 2024 il mercato europeo ha visto dunque una crescita delle spedizioni dell’8% anno su anno. Una ripresa che può essere attribuita a miglioramenti macroeconomici, utili a rilanciare la domanda dei consumatori. Oltre a ciò, si è verificata un’attività più o meno normale per molti produttori dopo un 2023 non soddisfacente.

Il direttore associato di Counterpoint Jan Stryjak ha affermato che “La crescita per tre trimestri consecutivi ribadisce il ritorno della fiducia dei consumatori dopo un 2023 difficile. Tuttavia, a causa di una certa incertezza sulla disponibilità di Apple Intelligence nei mercati dell’UE, nonché della percezione di una mancanza di aggiornamenti significativi nell’iPhone 16 rispetto all’iPhone 15, Apple non ha visto il super-ciclo di aggiornamenti previsto all’inizio dell’anno. Anche se le vendite di Apple nel terzo trimestre del 2024 sono aumentate anno su anno, la domanda iniziale per l’iPhone 16 è stata inferiore a quella per l’iPhone 15 nel 2023, il che a sua volta ha limitato la crescita anno su anno nell’Europa occidentale a solo il 2%. Nel frattempo, l’Europa centrale e orientale ha registrato una crescita anno su anno del 17%, grazie alla forte crescita di Samsung, HONOR e dei sotto-marchi di Transsion TECNO e itel”.

Commentando le prospettive per il resto dell’anno, Stryjak ha detto: “Ci aspettiamo una fine anno tradizionalmente forte, guidata dalle promozioni del Black Friday e di Natale. Alcuni OEM, come Google, hanno persino iniziato in anticipo con alcuni accordi significativi. E con il lancio di Apple Intelligence nel Regno Unito, il più grande mercato di Apple in Europa, a dicembre, Apple potrebbe avere una fine anno di successo. Anche altri OEM come Samsung, HONOR e Google dovrebbero vedere un aumento delle vendite nel Q4, ma l’attenzione rimarrà probabilmente su Apple”.

La situazione per brand

Samsung è rimasta in prima posizione e ha visto un aumento delle spedizioni del 9% anno su anno. Ci si aspetta per l’ultimo trimestre un ulteriore crescita grazie al lancio di Galaxy S24 FE e Galaxy A16 dello scorso ottobre. Apple ha visto invece una crescita del 10%, complici le vendite dell’ultima linea di iPhone. Tuttavia, la domanda rispetto al modello precedente è diminuita. Xiaomi ha perso il 5% delle quote in Europa, per via delle buone performance degli altri produttori, tra cui anche Google e altri brand cinesi. In totale in Europa occidentale ha visto una discesa del 17%, a fronte di una crescita del 2% in Europa orientale e centrale. Ottima la crescita di realme, a quota +20% anno su anno, grazie alle spedizioni in Europa meridionale e orientale; in particolare, in questa regione, deve far fronte alle incursioni di Transsion, mentre nell’Europa meridionale deve fronteggiare la pressione di Google. Bene anche HONOR, che ha messo a segno una crescita del 30% anno su anno, tornando alla Top 5 ai danni di TECNO. Infine Google ha lanciato i suoi smartphone anche in mercati in cui prima non era ancora arrivata, come Estonia, Finlandia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Romania, Slovacchia e Slovenia. In questo contesto, le vendite dei suoi dispositivi Pixel sono più che raddoppiate anno su anno nel terzo trimestre del 2024. Ci si aspetta un 2025 se non come protagonista, comunque sotto i riflettori.