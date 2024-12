Il mercato globale dei wearable cresce del 3%. Xiaomi raggiunge Apple in vetta

Il mercato globale dei wearable ha registrato una crescita del 3% anno su anno nel terzo trimestre 2024, con quota pari a 52,9 milioni di unità vendute, secondo l’ultima ricerca di Canalys. Tutte e tre le categorie di dispositivi – basic band, basic watch e smartwatch – hanno mostrato una crescita rispetto al 2023. In particolare, il segmento dei basic band, in declino dal 2020, ha segnato un ritorno positivo con un incremento del 7% e 10,4 milioni di unità spedite, trainato dal successo di nuovi prodotti come Mi Band 9 di Xiaomi e Galaxy Fit3 di Samsung. I basic watch, invece, mostrano segni di saturazione, con una crescita di appena il 3% (23,9 milioni di unità), mentre gli smartwatch hanno registrato una crescita marginale dello 0,1% (18,5 milioni di unità), grazie al progresso di Huawei e Samsung che ha compensato il calo di Apple.

Xiaomi raggiunge il massimo storico dal 2020

Xiaomi ha ottenuto il miglior risultato trimestrale dal quarto trimestre 2020, grazie alla forte domanda per Mi Band 9 e la serie Redmi Watch 5. L’azienda ha diversificato la sua offerta introducendo varianti Pro, NFC e Active per le band, e modelli Lite e Active per gli smartwatch della serie Redmi Watch 5, con una gamma di colori e materiali che ha attirato una clientela più ampia.

“Queste offerte diversificate permettono a Xiaomi di coprire più segmenti di prezzo, catturando una fetta maggiore del mercato,” ha dichiarato Jack Leathem, Research Analyst di Canalys. Tuttavia, questa strategia ha comportato un calo del 9% del prezzo medio di vendita (ASP) anno su anno, portandolo al livello più basso dal primo trimestre 2021. Nonostante ciò, i modelli premium, come la serie Watch S, hanno registrato una crescita del 70% anno su anno, segnando un progresso nell’obiettivo di Xiaomi di posizionarsi come marchio premium. La sfida principale rimane bilanciare questa strategia con il successo ottenuto nei segmenti entry-level.

Disparità regionali: mercati emergenti in crescita, Nord America in calo

La domanda nei mercati emergenti continua a crescere, con opportunità significative per dispositivi economici. Xiaomi e Samsung, con i loro prodotti come Galaxy Fit3, hanno registrato un successo particolare in regioni come America Latina ed EMEA (Europa, Medio Oriente e Africa). Al contrario, il Nord America mostra un calo della domanda, penalizzato dal ridotto interesse per i modelli precedenti di Apple e dal declino della quota di mercato di Fitbit. “I mercati maturi mancano di innovazioni sufficientemente attrattive per stimolare aggiornamenti,” ha osservato Cynthia Chen, Research Manager di Canalys.

Evoluzione tecnologica e pressione competitiva

L’introduzione di display AMOLED e funzionalità avanzate di monitoraggio ha rivitalizzato il segmento dei basic band, e sono stati attirati nuovi acquirenti nei mercati emergenti che cercano dispositivi economici con funzionalità premium. Tuttavia, questa democratizzazione della tecnologia ha aumentato la competizione, ridotto i margini di profitto e spinto i produttori a innovare costantemente.

Gli smartwatch, che rappresentano solo il 35% delle unità spedite ma il 74% del valore di mercato, restano fondamentali per le strategie di premiumizzazione dei marchi e la fidelizzazione degli utenti. Come osserva Leathem, “Per mantenere la competitività, i produttori devono continuare a investire in software e hardware, puntando su insight basati sul machine learning, architetture a doppio processore e funzionalità avanzate di monitoraggio del sonno.”