La GSMA ha annunciato oggi lo spostamento dell’edizione 2021 del Mobile World Congress, che non si terrà più a fine febbraio ma dal 28 giugno al 1 luglio 2021.



Lo spostamento, ​​inizialmente previsto alla prima settimana di marzo 2021, consente alla GSMA di prendere tempo rispetto alle condizioni sanitarie mondiali legate alla pandemia di Covid-19.



La GSMA – si legge in un comunicato apparso sul sito ufficiale – si impegna affinché il MWC21 Barcelona possa tenersi in totale sicurezza e offrire l’esperienza unica e imperdibile che l’ha resa la più importante manifestazione mondiale del mondo “mobile”.



Mats Granryd, Direttore Generale, GSMA ha dichiarato: “Dopo aver consultato il nostro consiglio di amministrazione, i membri e i nostri migliori espositori, abbiamo preso la decisione di riprogrammare il MWC21 Shanghai a febbraio e il MWC21 Barcellona a giugno. La salute e la sicurezza dei nostri espositori, partecipanti, personale e della popolazione di Barcellona sono di fondamentale importanza “.



John Hoffman, CEO di GSMA Ltd., ha dichiarato: “Siamo circondati dal supporto di tutti i nostri partner e clienti che continuano a impegnarsi per garantire che MWC21 Barcelona sia un successo”.



La GSMA assicura che la decisione è stata presa dopo un ampio giro di consultazioni che hanno coinvolto tutte le principali parti interessate.