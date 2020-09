Tesla Model S Plaid annunciata: nuova batteria, massima velocità a partire da 25.000 dollari

In occasione del Battery Day di questa notte in California, Tesla ha svelando al mondo i suoi ultimi progressi in termini di batterie rivelando anche l’attesa Tesla Model S Plaid, l’auto elettrica da 25.000 dollari che sancirà un punto di svolta nel settore.

All’inizio di settembre, Lucid Motors ha creato scalpore dopo aver svelato la sua berlina elettrica Lucid Air, la cui versione Dream Edition promette una scheda tecnica molto solida e completa.

La risposta però non si è fatta attendere. 840 chilometri di autonomia, velocità massima di 320 km/h, da 0 a 100 km/h in 2,1 secondi: sono bastati questi numeri a Tesla per far capire che la leadership in questo settore non è alla portata di tutti. Disponibilità sul mercato? L’anno x scatta nel 2022.

La visione futura

Tesla ha un sogno, quello di internalizzare i processi di fabbricazione delle sue batterie per staccarsi dai suoi partner. Il progetto Roadrunner sta trovando la soluzione a questo problema con una nuova generazione di celle della batteria progettate internamente dai suoi team.

Questa svolta tecnologica ha molti vantaggi: un costo per kWh drasticamente ridotto (-56%), una maggiore densità energetica e un risparmio di autonomia fino al 54% grazie a numerosi miglioramenti tecnici e chimici.

Sono anni che Elon Musk ha promesso un’auto elettrica da 25.000 dollari e ora il progetto in fase di sviluppo con una data di rilascio prevista tra tre anni e un sistema di guida autonoma al 100%.

Questa futura automobile beneficerà anche della nuova generazione di celle della batteria presentata durante questo Battery Day che dovrebbe offrire un ampio raggio d’azione.