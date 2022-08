Il Nothing Phone (1) è meno luminoso del previsto, ma non è un problema hardware

Il Phone (1) di Nothing è in grado di raggiungere una luminosità pari a 1.200 nit. O almeno, così dovrebbe essere. In realtà, in pratica, questo valore non supera mai i 700 nit.

Sebbene nella maggior parte degli smartphone la luminosità massima può essere raggiunta solo in condizioni molto rare (per esempio utilizzando l’HDR), le pubblicità di Nothing facevano leva sulla portentosa illuminazione dello schermo. Eppure molti utenti hanno riportato di non essere riusciti in nessun modo ad arrivare alla luminosità promessa.

I colleghi tedeschi di ComputerBase ha compiuto diversi test in tutte le condizioni possibili, e in nessun caso la cifra è mai arrivata a 1.200 nit. Nothing ha subito risposto alla questione: salta fuori che non si tratta di un problema hardware, ma di un blocco software deliberato.

Secondo Nothing, infatti, la massima luminosità è stata fissata a 700 nit per motivi di prestazioni, surriscaldamento, e durata della batteria. La compagnia non esclude che, nel futuro, potrebbe essere rilasciato un aggiornamento che rimuova questo limite e permetta di arrivare ai 1.200 nit promessi. Nel frattempo, Nothing sta provvedendo a modificare tutte le pubblicità online che riportavano il valore impossibile.