Il nuovo MacBook Air M2 preoccupa la concorrenza Windows

Il MacBook Air M2 ha quello che serve per sbaragliare la concorrenza. Secondo DigiTimes, alcuni produttori di laptop Windows sono “ preoccupati” che il debutto del nuovo Air avrà un impatto negativo sulle vendite dei loro modelli basati su Intel.

“Un venditore del marchio Wintel ha sottolineato che a un prezzo compreso tra $ 1.000 e $ 1.500, il MacBook Air spiazzerebbe altri laptop di fascia alta”, riportano i media taiwanesi, alludendo ai laptop Windows dotati di processori Intel. “I miglioramenti al processore M2, alla webcam e al case hanno leggermente aumentato il prezzo del nuovo MacBook Air all’interno però di una fascia accettabile per i consumatori”, si legge. Una dinamica che potrebbe invece essere controbilanciata dalla riluttanza del consumatore ad acquistare in un periodo di inflazione e incertezza economica.

Se Intel è di nuovo in corsa contro AMD con i suoi processori mobili “Alder Lake” di 12a generazione, l’azienda è ancora indietro rispetto ai nuovi chip M2 di Apple, almeno in termini di efficienza energetica. In questo campo, l’architettura ARM delle soluzioni Apple è particolarmente vantaggiosa. Consente di sviluppare un ottimo livello di prestazioni con alimentazione a batteria. Un’impresa che la concorrenza fa fatica a replicare nonostante i suoi progressi.

Con il suo nuovo MacBook Air M2, Apple promette anche (rispetto al MacBook Air M1) una macchina il 18% più efficiente in termini di CPU e il 35% più veloce in termini di prestazioni grafiche. Il dispositivo beneficia anche di una nuova scocca moderna e di una fotocamera migliorata (grazie all’adozione di una nuova fotocamera FaceTime 1080p).

Tuttavia, il nuovo MacBook Air M2 sarà probabilmente più appetibile dall’altra parte dell’Atlantico, con un posizionamento da 1199 dollari (tasse statali escluse). In Italia costerà, partirà da 1529 euro, il che potrebbe renderlo meno rilevante rispetto ad alcuni modelli della concorrenza.

Tuttavia, Apple non ha ancora annunciato una data di lancio specifica per MacBook Air M2 ma alcune fonti citano una commercializzazione a partire dal 15 luglio .