Il nuovo smartphone Xiaomi 14: arriva la rivoluzione

Meno di 10 mesi separano il lancio dei due smartphone di punta di Xiaomi. La società cinese sembra intenzionata a seguire un ritmo incredibile, con il possibile annuncio del suo Xiaomi 14 alla fine di ottobre.

La data in questione è il 27 ottobre, secondo quanto riportato da Gizmochina e IThome, basandosi su numerose fughe di notizie su Weibo, la piattaforma di social media cinese. Questa data segue la chiusura del summit Snapdragon di Qualcomm, dove è prevista l’annuncio del nuovo chip Snapdragon 8 Gen 3, che si prevede farà parte dello Xiaomi 14.

Cambio di programma per Qualcomm

In passato, l’annuncio del nuovo chip Snapdragon di Qualcomm ha scatenato una specie di gara tra i produttori Android per lanciare il primo smartphone con l’ultimo chip high-end. Spesso questi annunci erano solo dichiarazioni d’intenti, con i dispositivi che arrivavano successivamente sul mercato.

Con Qualcomm che anticipa il suo programma e decide di lanciare il nuovo Snapdragon in ottobre anziché novembre o dicembre, sembra che Xiaomi voglia seguire questa tendenza da vicino.

Le informazioni su Xiaomi 14 e 14 Pro sembrano supportare questa ipotesi, dato che i dispositivi hanno recentemente superato le certificazioni 3C e TENAA. Gizmochina ha addirittura ottenuto una custodia per Xiaomi 14 Pro, che presenta quattro spazi per i moduli fotografici.

Una scelta non priva di rischi

Sebbene vantarsi di essere il primo al mondo a utilizzare un nuovo chip sia un vantaggio, comporta anche dei rischi. Ad esempio, il precedente Xiaomi 12 con Snapdragon 8 Gen 1 aveva problemi di surriscaldamento che influivano sulle prestazioni. Un nuovo chip significa nuovi potenziali problemi, e anticipare il lancio potrebbe limitare il tempo per affrontarli nella progettazione del dispositivo.

È importante sottolineare che il dispositivo non dovrebbe essere disponibile immediatamente al di fuori della Cina. Di solito c’è un ritardo tra l’annuncio in Cina e la disponibilità internazionale. Se seguiamo il calendario precedente, potremmo aspettarci che Xiaomi 14 arrivi in Italia verso la fine di gennaio 2024, che potrebbe consentire a Xiaomi di sfidare il Galaxy S24 di Samsung e catturare l’attenzione prima del colosso sudcoreano, a meno che Samsung non decida di anticipare la sua mossa.