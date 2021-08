Il Pixel 5a avrà una batteria più grande dei predecessori

Il Google Pixel 5a è pronto per il debutto e su questo ormai rimangono pochi dubbi. Man mano che ci avviciniamo alla data di lancio, sul Web compaiono sempre più informazioni.

L’ultimo rumors delinea quelli che saranno i componenti del Pixel 5a tra cui una batteria piuttosto grande. Per ciò che riguarda il design, questo assomiglierà a quello del Pixel 4a 5G ma ci saranno alcuni cambiamenti: niente jack audio e pulsante di accensione/blocco sul lato.

La buona notizia è che il che Pixel 5a sarà dotato di una batteria da 4.680 mAh. Se ciò dovesse essere vero, Pixel 5a avrà una batteria più grande di tutti i suoi fratelli e questo vale per tutti i modelli rilasciati da Google fino ad oggi.

All’interno avremo il SoC Snapdragon 765G, lo stesso processore che alimenta il Pixel 4a 5G e il Pixel 5. Troveremo poi anche un display Full-HD+ da 6,4 pollici, insieme a un grado di protezione IP67 per la resistenza all’acqua e alla polvere. Il telefono sarà lanciato solo in colore nero e in policarbonato, oltre ad includere la stessa fotocamera principale ultrawide della precedente generazioni.

La data di presentazione inizialmente doveva essere il 26 agosto ma le ultime indiscrezioni riportano domani. Vi terremo aggiornati in caso di annunci dell’ultimo minuto.