Il prezzo di Samsung Galaxy Ring sarà quello di un vero gioiello

Il Samsung Galaxy Ring è stato mostrato per la prima volta ufficialmente a febbraio, nel corso della presentazione della gamma Galaxy S24 Series, ma si è trattato più di un teaser che di un vero e proprio lancio.

Fra l’altro, oltre a non conoscere tutte le cartatteristiche tecniche del Samsung Ring, c’è una cosa di cui non si era mai parlato fino ad ora: il prezzo.



Oggi, il blogger Yogesh Brar riferisce che il prezzo negli Stati Uniti dovrebbe essere compreso tra i 300 e i 350 dollari. Ma non è tutto, perché ci sarà un abbonamento. Non è chiaro se questo abbonamento sia obbligatorio o semplicemente qualcosa in grado di offrire un’esperienza premium rispetto a quella base.



A quanto viene fatto trapelare, ci sarà un abbonamento mensile “sotto i 10 dollari” a Samsung Health. Si tratta di qualcosa a cui il vicepresidente di Samsung Electronics, Dr. Hon Pak, aveva accennato in un’intervista alla CNBC quando l’anello era stato presentato.

Proprio come Fitbit Premium o Apple Fitness+ o Oura Ring sembra che Samsung voglia assicurarsi delle entrate anche dai servizi e non solo dall’hardware, in questo caso l’anello.



Tuttavia, Fitness+ di Apple dà accesso ad allenamenti video e molti altri contenuti. Cosa offrirà invece l’abbonamento Galaxy Ring? Non lo sappiamo ancora, anche se si vocifera che il Galaxy Ring si integrerà con Samsung Food, potendo così fornire piani nutrizionali e suggerimenti dietetici più dettagliati di quelli attuali, calibrati proprio con i dati provenienti dal Ring.