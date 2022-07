Il primo teaser dei nuovi smartphone pieghevoli Samsung Galaxy Z Fold4 e Z Flip4

Il prossimo grande evento Unpacked di Samsung è previsto per il 10 agosto. La società sudcoreana aveva promesso nei giorni scorsi di pubblicare alcuni teaser in vista dell’evento. E oggi è arrivato il primo: il teaser – che curiosamente non proviene direttamente dal produttore ma dal leaker @chunvn8888 – pone l’accento sull’obiettivo della serie Galaxy Z di Samsung: “Flex is Greater than Flat“.

Il video mostra le sagome dei due smartphone pieghevoli, il Galaxy Z Flip4 e il Galaxy Z Fold4, che compaiono e scompaiono in un batter d’occhio.

Samsung ha invece pubblicato un altro video ufficiale sul proprio canale di YouTube

Viene mostrata la sua fabbrica automatizzata che sta producendo i vetri Ultra Thin Glass (UTG) per i suoi telefoni pieghevoli.

I prossimi pieghevoli potrebbero essere più costosi dei modelli attuali, almeno se le informazioni sui prezzi trapelati sono corrette.