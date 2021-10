Il ritorno del Nokia 6310 in un’edizione speciale a prezzo bassissimo

A volte ritornano: dopo a vent’anni dall’uscita originale, HDM Global ha presentato in Italia la reinvenzione di uno dei telefonini più iconici della storia. Si tratta del Nokia 6310, arrivato originariamente nell’ormai lontano 15 Marzo 2001.

Per la gioia degli appassionati, l’azienda ha deciso di rilanciare in occasione dell’anniversario il nostalgico telefono, anche se con qualche ammodernamento. Ci sono alcune leggere modifiche nel design ma lo spirito rimane sempre lo stesso: forma a “mattone”, tasti fisici, schermo ricurvo da 2,8 pollici.

Anche il sistema operativo del nuovo Nokia 6310 è stato aggiornato per una maggiore convenienza d’uso: ad esempio, con icone più grandi per rendere più facile la navigazione. Come si può facilmente immaginare, questo telefono non brilla proprio per quanto riguarda le specifiche. Infatti è dotato di memoria espandibile da 32 GB, una singola fotocamera da 0,3 MP e risoluzione di 240×320. Sono comunque disponibili diverse funzioni come il supporto a rete Wi-Fi e slot SD.

Anche la batteria sembrerebbe non essere chissà che cosa: si tratta soltanto di 1.150 mAh. Ma vista la quantità di energia consumata quasi nulla, il Nokia 6310 è in grado di durare fino a 21 giorni in standby e 20 ore in chiamata continua. Certo, non ci saranno Whatsapp, Facebook o tutte le altre applicazioni ormai indispensabili, ma quantomeno è incluso Snake.

Il Nokia 6310 costerà davvero pochissimo, appena 59 Euro. Arriverà sugli scaffali nei colori nero e verde.