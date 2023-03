Il ritorno della ghiera girevole sul Samsung Galaxy Watch 6 Pro

Secondo le informazioni fornite dal leaker SuperRoader su YouTube tramite SamMobile, la ghiera girevole potrebbe fare il suo ritorno sul Galaxy Watch 6 Pro, atteso per questa estate. Questo è un ritorno molto atteso dai fan Samsung, dopo due anni di assenza.



La ghiera girevole è un pulsante fisico che circonda lo schermo di uno smartwatch, simile alla corona presente su altri modelli come l’Apple Watch. Essa permette di fare diverse azioni, come modificare la luminosità, riattivare lo schermo o navigare nell’interfaccia. Ad esempio, sul Galaxy Watch 4 Classic, la ghiera girevole permetteva di svolgere diverse funzioni.

SuperRoader ha indicato in un video pubblicato su YouTube che solo il Samsung Galaxy Watch 6 Pro avrà la ghiera girevole, mentre il modello base non ne sarà dotato. Questo potrebbe essere dovuto al fatto che il Galaxy Watch 6 avrà uno schermo curvo, rendendo difficile l’integrazione di un pulsante fisico.

A partire dal Galaxy Watch 4, il modello base non ha più avuto la ghiera girevole. Nel 2021, solo il Galaxy Watch 4 Classic aveva la ghiera girevole, mentre il Galaxy Watch 5 e il Galaxy Watch 5 Pro non erano dotati di questo sistema fisico, sostituito con la navigazione tattile.

Ci sono già alcune fughe di notizie riguardo ai futuri smartwatch di Samsung. Le batterie di questi nuovi modelli hanno superato le certificazioni in Corea del Sud e sembra che avranno una maggiore capacità, dando la speranza di una maggiore autonomia.