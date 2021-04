Il viaggio epico degli atleti rifugiati verso i giochi di Tokyo drammatizzato in un nuovo video

‘The Journey’ ritrae il percorso di un rifugiato dal conflitto alla competizione internazionale, rivelando il potere dello sport di cambiare la vita dei rifugiati ovunque.

Cosa si prova a correre per la propria vita?

Un nuovo video rilasciato oggi dall’UNHCR, l’agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati, drammatizza l’arduo viaggio di atleti rifugiati e para-atleti che hanno intrapreso – dalla fuga dalla guerra e la persecuzione per l’allenamento per la possibilità di partecipare ai Giochi Olimpici e Paralimpici di Tokyo 2020.

‘The Journey’ presenta una storia fittizia di una giovane donna costretta a fuggire dal suo paese per sfuggire alla violenza. Mentre scoppiano gli spari, lei parte attraverso strade polverose indossando infradito. Dopo un pericoloso viaggio via terra e mare per raggiungere la sicurezza, sopporta le sfide come rifugiata in un paese straniero, prima di trovare uno scopo attraverso lo sport.

Il film è stato realizzato in collaborazione con due titolari di borse di studio per atleti rifugiati del CIO, che sono tra più di 60 atleti rifugiati e para-atleti che si allenano per la possibilità di competere ai Giochi di Tokyo questa estate e di cambiare il mondo dello sport e delle scommesse.

“Lo sport ha il potere di cambiare la vita degli… sfollati”.

Rose Nathike Lokonyen, un rifugiato dal Sud Sudan che ha portato la bandiera per la prima squadra olimpica di rifugiati a Rio de Janeiro nel 2016, consigliato sul video. Rose fuggito guerra tribale in Sud Sudan con la sua famiglia quando lei aveva meno di otto anni. Alla fine hanno trovato la sicurezza nel campo profughi di Kakuma in Kenya, dove Rose fatto amici attraverso il calcio.

Nel 2015, quando la squadra olimpica dei rifugiati del Comitato Olimpico Internazionale (CIO) ha tenuto le prove nel campo, un insegnante ha suggerito a Rose di partecipare alla gara dei 10.000 metri. Questo le ha fatto guadagnare un posto nella squadra olimpica dei rifugiati, per la quale ha gareggiato negli 800 metri a Rio.

Ora è una sostenitrice di alto profilo per l’UNHCR, Rose si batte per portare opportunità educative e sportive ai bambini rifugiati. Rose ora vive e si allena presso il centro di allenamento per atleti rifugiati Tegla Loroupe a Ngong, vicino alla capitale Nairobi. Come molti atleti in tutto il mondo, è stata costretta ad adattare il suo allenamento per tenere conto delle chiusure imposte a causa della pandemia COVID-19. Eppure, lei spera di continuare il suo viaggio a Tokyo.

“Quando abbiamo marciato in Maracanã Stadium [a Rio]… la gente era davvero accogliente noi… Ci sentivamo come se fossimo esseri umani,” ha detto Rose. “Lo sport ha il potere di cambiare la vita degli altri, soprattutto degli sfollati”.

“The Journey” è stato creato per l’UNHCR, in collaborazione con il CIO e il Comitato Paralimpico Internazionale (IPC), dalla premiata agenzia Don’t Panic e diretto da Pantera attraverso Anonymous Content. È stato rilasciato il 6 aprile, la giornata internazionale delle Nazioni Unite dello sport per lo sviluppo e la pace.

Ibrahim Al Hussein, un rifugiato siriano e nuotatore paralimpico che ora vive in Grecia, ha partecipato ai Giochi Paralimpici del 2016 a Rio de Janeiro e attualmente si sta allenando nella speranza di gareggiare come parte della squadra paralimpica dei rifugiati a Tokyo.

“Lo sport è la mia vita. Se smettessi di allenarmi penso che la mia vita si fermerebbe. Quando nuoto, può essere faticoso, ma mi aiuta a smettere di pensare alla mia disabilità e mi fa sentire bene”, ha detto Ibrahim.

“Lo sport è la mia vita”.

“Vorrei che non ci fosse bisogno di una squadra olimpica e paralimpica di rifugiati, che non ci fosse più sangue nelle strade o guerra nel mondo, e che ogni atleta potesse allenarsi sotto la bandiera del proprio paese”. Ibrahim ha aggiunto. “Ma la mia partecipazione ai Giochi Paralimpici di Rio è stato un momento chiave nella mia vita – ha aperto nuove porte per me e anche per altri atleti rifugiati”.

Il CIO e l’UNHCR hanno creato il Refugee Olympic Team, che ha gareggiato per la prima volta alle Olimpiadi di Rio 2016. La squadra aveva dieci atleti, tra cui due nuotatori, due judoka, un maratoneta e cinque mezzofondisti. Venivano da Etiopia, Sud Sudan, Siria e Repubblica Democratica del Congo.

Ai Giochi Paralimpici di Rio 2016 ha partecipato per la prima volta una piccola squadra di atleti rifugiati, nota come Independent Paralympic Athletes team (IPA). L’UNHCR e l’IPC lavorano insieme dal 2016 per fornire ai rifugiati un accesso agli sport paralimpici che cambi la vita e garantire un mondo più inclusivo ed equo.

L’annuncio della squadra di Tokyo 2020 (che gareggerà nel 2021) non è ancora stato fatto.