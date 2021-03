Iliad Flash 100 5G si trasforma in Iliad Giga 100

Tanto è stato il successo di adesioni, spiega Iliad, alla tariffa Flash 100 5G che nasce ora Iliad Giga 100. In pratica il gestore da oggi dà la possibilità a tutti di sottoscrivere in qualsiasi momento (l’offerta Flash 100 5G prevedeva invece una finestra utile per l’iscrizione di soli 30 giorni) il piano tariffario che include minuti e Sms illimitati e 100 GB di traffico dati 5G. Canone mensile: 9,99 euro.

La velocità di navigazione, dove presente l’infrastruttura di rete 5G di Iliad, sarà di 855 Mbit al secondo in download e 75 Mbps in upload. Questo in linea teorica perché in condizioni reali questi numeri dovrebbero attestarsi, come spiega il gestore, a 200 Mbps in download e 30 Mbps in upload. In ogni caso non ci sono cap di velocità. Per cui questi valori potrebbero in futuro forse migliorare. Ma ciò che deve migliorare e che oggi più conta è la diffusione della nuova infrastruttura di rete visto che oggi la copertura del segnale 5G di iliad è presente solo in alcune aree di alcune città italiane. Alessandria, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Como, Ferrara, Firenze, Genova, La Spezia, Latina, Messina, Milano, Modena, Padova, Perugia, Pesaro, Pescara, Piacenza, Prato, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Roma, Torino, Verona e Vicenza.

Gli smartphone compatibili

Tutti gli smartphone in commercio sono compatibili con Giga 100 perché, oltre che con il segnale di rete 5G, consente di navigare su reti 4G e 4G+. Per sfruttare le prestazioni della nuova infrastruttura 5G dovete invece (se non altro al momento) essere in possesso di uno dei seguenti modelli, come indicato da Iliad:

Huawei: P40, P40 Pro, P40 Pro +

Oppo: Reno4 5G, Reno4 Pro 5G, Find X2 Lite, Find X2 Neo, Find X2 Pro

Xiaomi: MI 10T Lite 5G, Mi 10, Mi 10T, Mi 10T Pro, Mi 10 Pro

Motorola: Edge, Moto G 5G Plus, Moto Razr 5G

Nokia: Nokia 8.3 5G

Iliad Giga 100 è disponibile sul sito www.iliad.it e presso le migliaia di Simbox diffuse in tutta Italia nei 18 iliad Store e negli oltre 600 iliad Corner, oltre che nella rete iliad Express e iliad Point. In questa pagina potrete trovare quello a voi più vicino. Ricordiamo che il gestore non consente ai già clienti di cambiare piano tariffario. Chi è già in possesso di una Sim di Iliad e volesse portare quel numero sulla nuova Giga 100 dovrà fare una triangolazione: quindi prima una portabilità su un nuovo operatore e poi un rientro in Iliad con tariffa Giga 100. Resta naturalmente possibile acquistare una Sim con Giga 100 (il costo della Sim è di 9,99 euro, più il primo canone di 9,99 euro per un totale di 19,98 euro) con altra numerazione.