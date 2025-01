In America smartphone con TikTok installato venduti a 50.000 euro su eBay

Chi vuole scaricare l’app TikTok sul proprio iPhone e vive negli Stati Uniti, al momento non può farlo a causa del divieto in corso.

Per questo motivo, alcuni “aspiranti imprenditori” stanno tentando di fare soldi facili su eBay vendendo iPhone con l’app TikTok preinstallata.



Alcuni avventurieri stanno tentando di vendere iPhone usati “Sbloccati con l’app TikTok” per cifre che raggiungono anche i 50.000 dollari, come segnalato da Wired. A rendere queste offerte ancora meno allettanti, è la prevalenza nelle inserzioni di vecchi modelli di iPhone 12 Pro Max rilasciati per la prima volta nel 2020 e non degli ultimi modelli di iPhone 16.



Wired spiega: “Una rapida ricerca con la keyword “telefono TikTok” fa apparire più di 9.000 annunci di smartphone usati di aziende come Apple e Samsung, tutti con l’app TikTok già installata”. Lo scorso fine settimana, sia l’Apple App Store sia il Google Play Store hanno rimosso l’app TikTok dalle loro piattaforme negli Stati Uniti. Questa azione è seguita alla decisione della società madre di TikTok, ByteDance, di disattivare il servizio nel Paese per conformarsi a una nuova legge che ha reso l’app illegale per motivi di sicurezza nazionale.



Poco dopo l’insediamento, il presidente eletto Donald J. Trump ha dichiarato che avrebbe firmato un ordine esecutivo che avrebbe consentito a TikTok di continuare le operazioni per almeno altri 75 giorni. Nel pomeriggio di lunedì 20 gennaio, Trump ha firmato questo ordine esecutivo dallo Studio Ovale poco dopo essere stato insediato come 47° presidente degli Stati Uniti.



Nonostante ciò, l’app TikTok non è disponibile negli app store per nuovi download. Quando l’app è stata inizialmente ritirata dall’App Store, Apple ha affermato di essere “obbligata a seguire le leggi nelle giurisdizioni in cui opera”. Né Apple né Google hanno indicato quando o se l’app sarebbe tornata scaricabile.

Chi si trova negli Stati Uniti e ha eliminato l’app TikTok, perso il telefono o non l’hai mai installata, al momento non avrà un modo legale per scaricarla sul proprio dispositivo. Se il dispositivo ha già installato TikTok, invece, l’app funzionerà.



Oltre al prezzo elevato che alcuni venditori stanno addebitando per un iPhone con l’app TikTok preinstallata, ci sono diversi altri motivi per cui acquistarne uno sarebbe problematico ed è sconsigliabile. Se l’app TikTok è già installata sul dispositivo, significa che qualcuno ha utilizzato il proprio ID Apple per ottenerla. Di conseguenza, ci sarà bisogno di accedere a quell’ID Apple e alla password per aggiornare l’app in futuro, cosa che probabilmente non sarebbe possibile.



Inoltre, è importante considerare che, a meno che non si resetti completamente il telefono, il venditore persona potrebbe usare la funzione per ripristinare il telefono da remoto in qualsiasi momento. Da un altro punto di vista, se si ripristina il telefono (come si dovrebbe fare ogni volta che si acquista un iPhone usato), l’app TikTok non sarà più disponibile in ogni caso, vanificando il motivo stesso per cui si è acquistato il telefono usato.

Il futuro di TikTok negli Stati Uniti è dunque ancora incerto. La legge degli Stati Uniti ora richiede alla società madre cinese di TikTok, ByteDance, di vendere l’app a un acquirente statunitense o di affrontare un divieto permanente.