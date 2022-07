In arrivo Asus Zenfone 9, lo smartphone compattissimo ma dalle elevate prestazioni

La conferma ufficiale è arrivata: il nuovo Asus Zenfone 9 arriverà fra non molto. La casa di telefonia ha aggiornato il proprio sito ufficiale con un’immagine che ne svela la data di presentazione: il 28 luglio.

Possiamo inoltre dare un’occhiata più da vicino al dispositivo. L’Asus Zenfone 9 sarà uno smartphone di dimensioni davvero compatte, con display piatto AMOLED di 5,9 pollici e 120 Hz e frame metallico.

Il processore di questo nuovo flagship è, naturalmente, lo Snadragon 8+ Gen 1, probabbilmente con 8/16 GB di RAM, 128/512 GB di memoria e sistema operativo ZenUI basato su Android 12. Altre specifiche note includono doppia fotocamera posteriore (con lente principale da 50 MP), batteria da 4.300 mAh e certificazione IP68 contro acqua e polvere.

Saranno inoltre presenti un sensore di impronte digitali laterale e un jack per le cuffie. Lo smartphone arriverà in quattro colori: rosso, bianco, blu e nero. Viste queste specifiche, l’Asus Zenfone 9 potrebbe rivelarsi un ottimo telefono per chi cerca uno smartphone di dimensioni più ridotte. Il prezzo, anche se ancora sconosciuto, dovrebbe essere competitivo.