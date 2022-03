In arrivo i podcast su Twitter, ma non si sa ancora come

Dopo l’introduzione degli Spaces, la piattaforma dell’uccellino blu si rinnova un’altra volta. Una foto pubblicata da Jane Manchun Wong, sviluppatrice di applicazioni specializzata nell’ingegneria inversa, mostra uno screenshot di Twitter con una funziona ancora non annunciata: i podcast.

Oltre all’icona nella parte inferiore dello schermo non c’è alcuna informazione di come potrebbe funzionare questa nuova aggiunta, o se sarà incorporata con altre funzioni di Twitter. Del resto i podcast rientrerebbero nella svolta audio che ha preso la piattaforma con l’introduzione degli Spaces, chatroom esclusivamente vocali.

Twitter non sarà certo l’unica applicazione nel mercato a fornire servizi podcast. In competizione prima fra tutte c’è Spotify, che già possiede i podcast di diversi creatori piuttosto influenti (ricordiamo per esempio il caso di Joe Rogan). Resta da vedere quindi se l’applicazione avrà intenzione di differenziare i propri contenuti per portare un’esperienza nuova e attraente al pubblico. Al momento, Twitter non ha ancora commentato sull’accaduto.