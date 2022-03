WhatsApp: arriva su Android una pratica funzione per i messaggi vocali

Da diversi mesi la funzionalità “messaggio vocale” di WhatsApp è stata oggetto di piccole modifiche per renderla ancora più pratica. L’anno scorso, ad esempio, è stato possibile interrompere una registrazione, per riascoltarla meglio in caso di dubbio o errore.

All’inizio di gennaio 2022 la piattaforma Meta è andata oltre dandoci la possibilità di fermare e riprendere un messaggio vocale…ma solo su computer. Sapendo che la maggior parte delle persone utilizza l’applicazione mobile, e non quella per computer, era facile aspettarsi che WhatsApp introducesse rapidamente questa funzione sugli smartphone.

Disponibile per iOS

Ci sono buone notizie. I beta tester hanno infatti ricevuto un nuovo aggiornamento (2.22.6.7) con questa funzione di stop/play. Si tratta di un aggiornamento Android e non iOS, poiché gli utenti iPhone hanno già a disposizione questa funzione.

Alcune immagini di questa novità sono state condivise anche dall’insaziabile WABetaInfo, sempre molto attenta a scavare con l’applicazione. Invece del pulsante “stop” ci sarebbe un pulsante “pausa”. Tutto quello che bisogna fare è cliccare sull’icona per interrompere e riprendere a registrare.

Nella pratica

In caso di dubbio sulla prima parte della sua registrazione, riascoltarla è del tutto possibile. Questo può essere utile in molti modi: se sei dubbioso a seguire il tuo messaggio vocale, interromperlo e poi riprenderlo è un’opzione. Stesso discorso se qualcuno sta per interromperti.

La sua implementazione nella versione beta suggerisce una disponibilità più ampia in un futuro vicino. Questa novità si andrebbe ad aggiungere a una lunga lista di progetti già realizzati o ancora in fase di sviluppo: semplificazione della ricerca, migliore utilizzo degli emoji e restyling dell’interfaccia delle telefonate.