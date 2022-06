In arrivo il Poco F4 5G, ecco le prime immagini

Online sono cominciate a trapelare diverse immagini che svelano il design del Poco F4 5G, smartphone di fascia media di Xiaomi dedicato al gaming. Sarà basato su un altro telefono, il Redmi K40S, ma avrà diverse differenze da quest’ultimo.

Il chipset utilizzato sarà lo Snapdragon 870, che seppur potente non è certamente paragonabile a quelli di ultima generazione. Insieme a questo ci saranno 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna.

Le fotocamere sul retro sono piuttosto interessanti. Disposte a forma di triangolo, consistono in una lente principale da 64 Megapixel con stabilizzazione ottica, una grandangolare da 8 Megapixel e una macroscopica da 2 Megapixel. Sulla faccia opposta ci sarà invece una selfie cam da 20 Megapixel.

Lo schermo del Poco F4 5G sarà un AMOLED Full HD+ da 6,67 pollici con refresh rate di 120 Hz. Avrà infine una batteria da 4.500 mAh con ricarica veloce a 67 W, in grado di ricaricare completamente il dispositivo in appena 40 minuti.

Il prezzo di questo smartphone non è ancora noto, ma dovrebbe essere piuttosto contenuto. Per fare un confronto il Poco F3, dispositivo della stessa serie dotato del medesimo chipset, era stato lanciato con un prezzo iniziale di €350. Pertanto possiamo aspettarci qualcosa di simile anche per il Poco F4 5G.