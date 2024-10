Insta360 Ace Pro 2: la nuova frontiera delle action cam con immagini a 8K e AI

Insta360 ha appena il nuovo modello della serie Ace: l’Insta360 Ace Pro 2. La nuova action cam rappresenta una svolta significativa nel mondo delle riprese d’azione, combinando una qualità d’immagine eccezionale (con risoluzioni fino all’8K), intelligenza artificiale evoluta e un design resistente, pensato per affrontare anche le condizioni più estreme.

Innovazione e tecnologia all’avanguardia

Realizzata in collaborazione con Leica, un nome iconico nel settore fotografico, la Insta360 Ace Pro 2 offre prestazioni importanti grazie all’integrazione di un nuovo doppio Chip IA che consente una migliore laborazione d’immagine e una gestione più fluida delle riprese, supportata da un sensore 8K da 1/1.3″ e dall’obiettivo Leica SUMMARIT con un campo visivo (FOV) di ben 157°. Le riprese possono essere effettuate in 8K a 30fps o in 4K a 60fps con la modalità Active HDR, ideale per riprese in movimento. Inoltre, la modalità PureVideo assicura risultati sorprendenti anche in condizioni di scarsa luminosità, con un miglioramento dei dettagli e una riduzione del rumore che ne esaltano la qualità.

Riprese e montaggi assistiti dall’IA

La Insta360 Ace Pro 2 semplifica ogni fase della creazione di contenuti grazie a funzioni di intelligenza artificiale che ottimizzano l’esperienza di ripresa. Le novità includono un Assistente IA che guida i content creator durante le riprese, mentre comandi vocali e gestuali permettono di gestire la cam anche a distanza, rendendo l’uso più intuitivo e versatile. La possibilità di mettere in pausa e riavviare le riprese senza creare file separati migliora significativamente il flusso di lavoro, facilitando il successivo processo di editing.

Il design rinnovato include una nuova Cover Antivento, pensata per migliorare la qualità dell’audio anche in condizioni difficili, mentre la sua impermeabilità è stata estesa fino a 12 metri (60 metri con il Case Subacqueo), rendendola perfetta per sport estremi e immersioni. La resistenza alle temperature più rigide, fino a -20ºC, rende questa action cam adatta anche a condizioni invernali estreme, mentre la Protezione Lenti rimovibile consente agli utenti di affrontare ogni sfida con sicurezza.

Insta360 Ace Pro 2: potenza e versatilità per i creativi

Con una batteria migliorata da 1.800 mAh e la Modalità Endurance, la Ace Pro 2 offre il 50% in più di autonomia rispetto ai modelli precedenti, permettendo di riprendere video in 4K per periodi prolungati senza interruzioni. La ricarica rapida porta la batteria all’80% in soli 18 minuti, garantendo tempi ridotti di inattività.

Un aspetto innovativo della Insta360 Ace Pro 2 è la sua compatibilità con accessori sportivi di terze parti, che apre un mondo di possibilità per gli sportivi e i creativi. La cam può essere collegata a dispositivi come Garmin, Apple, Nike Run Club e altri, per sovrapporre dati statistici in tempo reale direttamente nei video. Per i moto-vlogger, la possibilità di integrare interfoni Bluetooth per caschi migliora la qualità audio e il controllo vocale.

Qualità d’immagine e stabilizzazione

L’eccellenza ottica di Leica è evidente nel nuovo obiettivo SUMMARIT, che offre una qualità d’immagine di livello eccelso sia di giorno che di notte. Con un campo visivo di 157°, la Ace Pro 2 cattura panorami ampi e dettagliati, rendendola ideale per il vlogging e per le riprese in esterni. Le riprese in slow-motion a 120 fps in 4K, unite alla tecnologia di stabilizzazione FlowState e alla funzione Horizon Lock 360º, assicurano video fluidi e stabilizzati, perfetti per le attività ad alta intensità.

Inoltre, il supporto per profili colore esclusivi Leica permette di ottenere un’estetica cromatica distintiva, sia sopra che sotto l’acqua, grazie alla gestione avanzata del colore che restituisce immagini vivide e realistiche.

Editing intelligente e condivisione facilitata

La Insta360 Ace Pro 2 non solo facilita le riprese, ma rende anche l’editing semplice e accessibile a tutti. La nuova funzione di Pre-Registrazione salva automaticamente fino a 120 secondi di riprese prima che venga premuto il pulsante di registrazione, assicurando che nulla venga perso. Il Clarity Zoom in 4K consente di ingrandire l’immagine senza perdita di qualità, mentre l’IA Highlights Assistant analizza automaticamente i momenti salienti delle riprese, suggerendo i migliori spezzoni da utilizzare per il montaggio.

In combinazione con l’app Insta360, il content creator può editare video con transizioni dinamiche e template preimpostati, rendendo il processo creativo veloce e intuitivo. Il famigerato effetto Selfie Stick Invisibile, amatissimo dagli utenti, è supportato, offrendo prospettive uniche in terza persona.

Prezzo e disponibilità di Insta360 Ace Pro 2

La Insta360 Ace Pro 2 sarà disponibile entro la fine del mese presso i rivenditori autorizzati e sul sito ufficiale di Insta360 al prezzo consigliato di 469,99 euro, nella configurazione con doppia batteria, Cover Antivento, supporti e cavo USB-C. Un prodotto pensato per chi cerca il meglio nelle riprese d’azione, combinando prestazioni professionali con un design resistente e versatile.

Con la Ace Pro 2, Insta360 punta a ridefinire gli standard delle action cam, aprendo nuove possibilità per i content creator di ogni livello e trasformando il modo di catturare le proprie avventure.

La distribuzione per l’Italia è affidata a Nital Spa.