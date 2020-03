Instagram: in arrivo le videochat e l’hashtag ufficiale

Instagram sta lanciando una nuova funzionalità che ci permetterà di navigare sul social con i propri amici senza muoversi di casa sfruttando la sua nuova videochat. Lo scopo di questa iniziativa? Ovviamente incentivare e promuovere la quarantena ai tempi del coronavirus.

In arrivo anche un paio di nuovi adesivi, uno dei quali dedicato al motto “Resta a casa” che è possibile aggiungere alle proprie storie per ritrovarsi nella raccolta ufficiale del social network dedicata al progetto che esorta a rimanere a casa senza annoiarsi.

Le fonti ufficiali

Capitolo fake news. La volontà della compagnia di Zuckerberg è sempre stata quella di contrastare notizie false, a maggior ragione in questo delicato periodo. Da pochi giorni, cercando Coronavirus sull’app, dovrebbero essere mostrate per prime le pagine Instagram dell’OMS e dell’UNICEF prima di ogni hashtag. Insomma, non ci si può confondere!