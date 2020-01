Siamo abituati ad acquistare smartphone e prodotti tecnologici dotati di intelligenza artificiale, ne intuiamo e apprezziamo i benefici ma, raramente ci interroghiamo su cosa davvero sia, come funzioni e a che livelli intervenga nei dispositivi in cui è integrata.



Proprio per rispondere a queste domande e saperne di più, giovedì 23 gennaio, a Milano, si terrà il convegno dal titolo “Big data e intelligenza artificiale: quale evoluzione”. È organizzato da ETAss e FAST (Federazione delle Associazioni Scientifiche e Tecniche) organizzato con Ugis e sarà moderato da Marco Lombardo, Caporedattore Il Giornale e direttore di trameetech.it

L’obiettivo

L’evento, che si terrà presso la sede FAST di Piazza Morandi 2 a Milano, intende presentare potenzialità e criticità con l’intento di soffermarsi sull’impatto dell’intelligenza artificiale sulle dinamiche sociali ed economiche, sulle conseguenze dei big data sul mercato e nella pubblica amministrazione e sulla trasformazione delle professioni e delle competenze; e sulle conseguenze emotive nella nostra era.

Il programma della giornata

Ore 13.30

Registrazione dei partecipanti

Ore 14.00

Introduzione al seminario. Alberto Pieri, Vicepresidente vicario UGIS. Marco Lombardo, Caporedattore Il Giornale e direttore di trameetech.it

Ore 14.15

Persone, organizzazioni, mercati: da Industry 4.0 all’era dei Big Data. Il relatore sarà Francesco Seghezzi, Presidente Fondazione ADAPT

Ore 14.45

L’impatto dell’intelligenza artificiale sulle relazioni sociali e professionali. Intervento di Silvio Rugolo, Global Vice President of Presales at BMC Software

Ore 15.15

Tavola rotonda: Professioni e competenze. Con la presenza di Giordano Costabile, HR Manager, Roboteco Italargon-Gruppo Salteco. Manuela Scoglio, HR Manager Italia e Grecia Festo Italia. Silvia Guidi, Training & Development Manager Sorgenia

Ore 16.15

Tavola rotonda: Conversazioni, ambienti, processi. Partecipano: Federico Rappelli, Senior Project Manager, Polis-Lombardia; Francesco Paoletti, Docente di Organizzazione e gestione delle risorse umane, Univ. Milano Bicocca. E Laura Colombo, People Development & Digital Ambassador, ETAss

Ore 17.15

Società e mercati Big Data Driven: quale futuro. Con l’intervento di Angelo Di Gregorio, Ordinario di Marketing, Università Milano Bicocca

Ore 17.45

Discussione e domande.

Ore 18.15

Chiusura del seminario.

Come arrivare

La sede del centro congressi Fast è in P.le Rodolfo Morandi, 2 – 20121 Milano. In particolare per arrivare con i mezzi pubblici si può prendere la MM1 rossa fermata Palestro. O anche la MM3 gialla fermata Turati o Montenapoleone. In più chi si sposta col il tram può utilizzare il numero 1. E ancora coi bus il 94 e il 61. La fermata è Cavour. La sede FAST è nell’area C (www.areac.it).