Inter – Verona: formazioni e dove vederla in diretta Tv

L’Inter, dopo la vittoria contro la Juventus per 1 a 0 ottenuta a Torino la scorsa settimana, ospita in casa l’Hellas Verona e cerca i tre punti per rimanere in scia a Milan e Napoli, rispettivamente primi e secondi in classifica.

La vittoria allo Stadium ha certamente rilanciato le credenziali Scudetto dei nerazzurri che tuttavia ospitano un cliente difficile come il Verona, che punta a sua volta alla zona Europa.

I milanesi dovranno fare a meno di Lautaro Martinez, che sconta un turno di squalifica, ma ritrovano De Vrij, dopo un lungo infortunio.

Le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali: Correa al posto di Lautaro, De Vrij torna titolare al centro delal difesa.

Inter: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Dimarco; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Correa, Dzeko. Allenatore: Inzaghi.

Verona: Montipò; Casale, Günter, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Bessa, Caprari; Simeone. Allenatore: Tudor.

Dove vedere Inter-Verona

Il calcio di inzio è previsto per le ore 18. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN.