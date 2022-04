Con Galaxy Watch5 Samsung è alla ricerca di una maggiore autonomia

C’è una lacuna fondamentale che la famiglia degli smartwatch Galaxy Watch4 di Samsung non è ancora stata in grado di colmare: la durata della batteria. Una caratteristica divenuta nel tempo sempre più importante anche perché molti dispositivi della concorrenza dispongono di autonomie che superano la settimana.

L’azienda coreana sembra consapevole di dover lavorare su questo, tanto che i dispositivi della generazione Watch5 dovrebbero integrare batterie più grandi. Secondo i rumors della rete, inoltre, dovremmo aspettarci un modello top di gamma chiamato Watch5 Pro che si collocherebbe al di sopra dei tradizionali Watch5 e Watch5 Classic.

Il Galaxy Watch5 Pro dovrebbe essere dotato di una potente batteria da 572 mAh. Un bel passo in avanti se pensiamo che i modelli Galaxy Watch4 e Watch 4 Classic offrono oggi una cella da 361 mAh.

I nuovi modelli riuscirebbero dunque ad assicurare capacità fino al 60% superiori.

L’upgrade non determinerà aumenti esponenziali delle autonomie ma potebbe almeno garantire agli utenti di superare le 48 ore di utilizzo.

E siccome tutto ha un prezzo, è molto probabile che il nuovo smartwatch venga lanciato con un valore di listino più alto rispetto al Galaxy Watch4 Classic con cassa da 46mm.

Certo, per il momento non abbiamo molto, se non un numero di riferimento (SM-R925) dove la R sta ad indicare che si tratta di un indossabile. Samsung potrebbe decidere di portare avanti questo progetto o di abbandonarlo, a seconda delle risposte che avrà dal dispositivo e del prezzo entro il quale riuscirà a contenere la produzione.

Tutto, insomma, è ancora possibile.