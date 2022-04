Nuove informazioni sul Vivo X Fold prima dell’annuncio di questa settimana

Sappiamo che il Vivo X Fold, il nuovo pieghevole dell’azienda, sarà annunciato ufficialmente l’11 aprile: nel frattempo abbiamo raccolto molte informazioni da leak e rumor che possono svelare in anticipo molte delle caratteristiche del dispositivo.

Per prima cosa, l’X Fold avrà uno schermo di 6,53 pollici FHD+, con refresh rate di 120 Hz. Il processore utilizzato sarà lo Snapdragon 8 Gen 1, con 12 GB di RAM e 512 GB di memoria.

La fotocamera posteriore sarà a quadrupla lente: una principale da 50 Megapixel, una ultragrandangolare da 48 Megapixel, una da 12 Megapixel e l’ultima da 5 Megapixel. Avrà una batteria da 4600 mAh, ricarica veloce da 66 W cablata e 50 W wireless.

Si tratta di specifiche molto elevate, e come tale anche il prezzo sarà significativo. Si parla di €1.735 per il modello base e €1.880 per il modello più performante. Arriverà in tre colori: Grigio, Blue e Nero.