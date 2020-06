IOS 14: Apple prepara la traduzione offline dei siti internet attraverso Safari

La traduzione in tempo reale dei siti Web non è una novità nell’attuale panorama Internet. Google Chrome e altri browser sono in grado di compiere traduzioni istantanee da diverso tempo e con il rilascio di iOS 14, Apple prevede di fornire la stessa funzione integrandola in Safari.

Nel dettaglio, 9to5mac ha scoperto che iOS 14 consentirà a Safari di tradurre automaticamente i siti Web proprio come fa Google Chrome nel momento in cui viene caricata una pagina in una lingua diversa da quella configurata sul dispositivo.

Apple intende però dotare il motore di traduzione con una privacy all’avanguardia e per questo motivo il contenuto non dovrà passare attraverso un server. L’intera attività sarà eseguita localmente utilizzando il motore neurale integrato.

Il vantaggio principale di questo fattore non è solo la privacy che gli utenti ottengono quando traducono siti Web, ma anche nel semplice fatto che l’esecuzione di questo processo non richieda una connessione a Internet. In altre parole, la traduzione del contenuto può essere eseguita offline semplicemente perché non è richiesta alcuna connessione al server e tutto viene eseguito localmente.

A quanto pare, gli utenti saranno in grado di abilitare la funzione di traduzione in Safari per tutti i siti Web che includono contenuti in una lingua diversa ma, allo stesso tempo, possono anche attivare il servizio per ciascun sito Web mentre navigano.

Questa e altre funzionalità arriveranno con iOS 14 in autunno. Apple fornirà un’anteprima durante la prossima conferenza del WWDC prevista per la fine di questo mese.